Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri ile birlikte Rektör Çakmak’ı makamında ziyaret eden Rektör Çomaklı, kardeş üniversite olan Erzurum Teknik Üniversitesine yeniden atanan Bülent Çakmak’ı tebrik ederek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

2018 yılında ETÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Çakmak’ın dört yıllık görev süresinin ardından ikinci dönemi için de yeniden rektör seçilmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, 4 yıllık süreçte her iki üniversitenin de el ele vererek Erzurum için birlikte çalıştığını söyledi. Yarım kalan çalışmaların tamamlanması ve yeni projelerin eklenmesi açısından bu atamanın isabetli olduğuna değinen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık bilgi ve tecrübesiyle, Erzurum Teknik Üniversitesinin daima yanında olduğunu söyledi.

Kendisini Rektörlük görevine yeniden layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Bülent Çakmak ise ziyaretleri ve güzel dilekleri için Rektör Çomaklı ile ekibine teşekkür etti. Yeni dönemde yarım kalan çalışmaların tamamlanacağını ve yeni projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Rektör Çakmak, hedeflerinin önceki 4 yılda olduğu gibi gelecek yıllarda da eğitim-öğretimde kaliteyi ve niteliği artırarak devam ettirmek ve ortak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yaptı.