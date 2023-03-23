Türkiye’de açılan üçüncü fakülte olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde değişim ve dönüşüm devam ediyor.

Bu kapsamda; yenilenen laboratuvarları incelemek üzere fakülteye ziyarette bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üniversite üst yönetimi, öğretim üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi ve kaliteyi artırmak adına fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda, üniversitenin gelecek plan ve projelerine yönelik öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çalışmaları kapsamında Atatürk Üniversitesinin değişen çehresi ve yeniden tasarlanan yol haritasıyla kısa zamanda önemli başarıların altına imza attığını söyledi.

“Akademisyenlerimizle Fikir Alışverişlerine Devam Edeceğiz”

Üniversitenin hedef ve stratejileri ile misyon ve vizyonunu yeniden oluşturarak bu hedef doğrultusunda çalışmalara yön vermek amacıyla uygulamaya konulan Yeni Nesil Üniversite vizyonunu akademisyenlerin desteğiyle şekillendirdiklerini belirten Rektör Çomaklı, çıtayı daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara hız verilmesi gerektiğinden bahsetti.

Rektör Çomaklı, “Çalışmalarımızı, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yoğunlaştırarak YÖK’ün koyduğu kriterleri tek tek yerine getirmeye başladık. Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı akredite ettik, etmeye devam ediyoruz. İş dünyası ve diğer kamu kurumları ile iş birliklerimizi artırdık. Ar-Ge ve inovasyon iklimini oluşturarak model ve patent çalışmaları yaptık. Politikalarımızı kararlı bir şekilde uygulayıp önemli başarılara imza attık. Bu süreç boyunca desteklerini her zaman hissettiğimiz, özverili bir şekilde yoğun gayret gösteren akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de fikir alışverişlerine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin (BAP) desteğiyle modernize edilen ve Ziraat Fakültesinin Bitki Bilimleri Binasında yer alan Bahçe Bitkileri (Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı, Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı, Doku Kültürü Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Uygulama Laboratuvarı), Bitki Koruma (Akaroloji ve Nematoloji Laboratuvarı, Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, Böcek Taksonomi Laboratuvarı, Böcek Sistematiği Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarı, Moleküler Fitopatoloji Laboratuvarı, Bitki Klinik Laboratuvarı, Uçucu Yağ Laboratuvarı), Tarla Bitkileri (Moleküler Bitki Islahı Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Endüstri ve Tıbbi Bitkiler Laboratuvarı, Yem ve Kalite Analiz Laboratuvarı, Öğrenci Uygulama Laboratuvarı I-II, Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı) ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Toprak Kimyası ve Bitki Besleme Laboratuvarı, Toprak Biyolojisi Laboratuvarı, Toprak Fiziği Laboratuvarı, Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı) Laboratuvarlarının açılışı Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından gerçekleştirildi.

Laboratuvarları gezen Rektör Çomaklı, daha önceden yenilenen Gıda Mühendisliği, Zootekni ve Tarımsal Biyoteknoloji bölüm laboratuvarları ile birlikte fakültenin araştırma alt yapısının büyük oranda tamamlandığını belirterek, laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanı sıra ülkemiz ve bölgemiz çitçilerinin taleplerine cevap verebilecek tüm analizler ve çalışmaların yapılabildiğini ifade etti.