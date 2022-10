Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, senato ile yönetim kurulu toplantılarını düzenlediği yemek programıyla gerçekleştirdi. Ata Uygulama Otelinde gerçekleşen yemek programına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, rektör yardımcıları, senatörler, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter katıldı.

Üniversitenin çalışmalarına yön veren senatör ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yoğun bir çaba ve gayretle neticesinde elde edilen başarıların tüm Atatürk Üniversitesi ailesine ait olduğunu söyledi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile başlayan sürecin üniversitede verilen eğitimin akredite edilmesi ve ardından da Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle ödüllendirildiğini belirten Rektör Çomaklı, son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen iki ödül ile bu başarının tescillendiğini ifade etti.

“Elde Edilen Tüm Başarılar Atatürk Üniversitesi Ailesine Aittir”

İlk olarak Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü aldıklarını, ardından da öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturma ve onları iş hayatına hazırlama açısından büyük önem taşıyan Doğu Anadolu Kariyer Fuarının Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı seçilmesiyle ikinci ödülü de Atatürk Üniversitesine kazandırdıklarını belirten Rektör Çomaklı: “65. Yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi, son yıllarda yaşadığı yapısal değişim ve dönüşüm ile önemli bir ivme kazanmış ve birçok alanda adından söz ettirmeye başlamıştır. Hem saygın sıralama kuruluşlarındaki yerimiz hem de elde edilen ödüller bunun en büyük göstergesidir. Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de bilim üretmeye ve ürettiği bilimi toplumun faydasına kullanmaya devam etmektedir. Ülkemizin her alanda ortaya koyduğu vizyona yönelik adımlar atılarak destek verilmekte, akademik ve bilimsel çalışmalar sonuna kadar desteklenmekte ve öğrencilerimizin kaliteli eğitim almaları için her türlü çalışma hayata geçirilmektedir. Bu çabanın sonucunda da üniversitemiz çeşitli ödüller ile taltif edilmekte, bu durum da bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Bu başarıların sadece bizlere değil tüm üniversite ailemize ait olduğunu göstermek ve yaşadığımız mutluluğu paylaşmak için siz değerli çalışma arkadaşlarımız ile her hafta düzenlediğimiz toplantımızı yemek programıyla gerçekleştirmek istedik. Sizlerin nezdinde tüm üniversite mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarımızın daha nice ödüllere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Senato ve yönetim kurulu toplantısının gerçekleşmesinin ardından Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu’nun seslendirdiği eserlerle devam eden program, Rektör Çomaklı’nın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.