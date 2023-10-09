Ankara’da, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından organize edilen Erzurum Tanıtım Günlerinin 9’uncusu, 5-8 Ekim tarihleri arasında ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu tanıtım günlerinde Atatürk Üniversitesi de stantlarıyla yerini aldı.

Erzurum dışında yaşayan Erzurumluları bir araya getirmek ve aynı zamanda şehrin kadim tarihi ile eşsiz kültürünü diğer şehirlerde yaşayanlara tanıtmak amacıyla farklı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günlerinin son adresi Ankara oldu. Bu yıl 9.su düzenlenen tanıtım günlerinde Atatürk Üniversitesi de birçok birimi ile stant açarak yapılan çalışmalar hakkında ziyaretçileri ile bilgi paylaşımında bulundu. Erzurum’a ait yöresel oyunların, kıyafetlerin, yemeklerin, doğal güzelliklerin ve turistlik alanların tanıtıldığı tanıtım günleri, birçok sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Bunların yanında kamu kurumlarının da yapmış olduğu çalışmaların ziyaretçiler ile paylaşıldığı etkinlikte, Atatürk Üniversitesinin stantları da büyük ilgi gördü.

“Kurumlar arası işbirliği bizim için değerli”

Atatürk Üniversitesinin eğitim ve araştırmanın yanında topluma katkı misyonunu da yerine getirmek amacıyla düzenlenen etkinliklere azami ölçüde katılmaya gayret ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bu kapsamda ulusal ve uluslararası sempozyumlara, bilim şenliklerine, şehir tanıtımlarına ve üniversite günlerine katılarak Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlattıklarını ve kurumlararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi. Şehrin tanıtımı açısından bu ve benzeri etkinliklerin önemine vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Erzurum’un doğal güzelliklerini, kültürel ve sanatsal özelliklerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Başkent Ankara’da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günlerinde stantlarımızı ziyaret ederek güzel dileklerini ileten vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, ortak paydamız ve sevdamız olan Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyorum” şeklinde konuştu.