Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği günden itibaren istişare kültürü doğrultusunda ortak akıl arayışlarına başlayan ve bunu da Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile daha da kurumsallaştıran, bu doğrultuda alanında uzman yüzlerce kişi ve onlarca Arama Konferansları ile üniversiteyi rekabetçi bir kurum haline getirme arzusuyla çalışmalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birim ziyaretlerine devam ediyor.

İlçenin Kalkınmasında Öncü Rol Oynadı

Bu kapsamda Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden ve sınıflar, laboratuvarlar ile yemekhane başta olmak üzere okulun tamamında incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Güney’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hınıs ve bulunduğu coğrafya açısından meslek yüksekokulunun varlığının büyük önem taşıdığını aktaran Rektör Çomaklı: “Gerek öğrenci yoğunluğu gerek akademik çeşitliliği gerekse de çevresine sağladığı katma değer ile önemli bir konumda olan Hınıs Meslek Yüksekokulumuz, kuruluşunun 25. yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu süreçte; ara eleman değil aranan eleman niteliği taşıyan öğrenciler yetiştiren, birçok alana yönelik akademik çalışmalar gerçekleştiren okulumuz, ilçeye de hem ekonomik açıdan katkı sağladı hem de kalkınmasında öncü rol oynadı” dedi.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri ile Veterinerlik Bölümleri gibi son yılların gözde bölümlerinin yer aldığı Hınıs Meslek Yüksekokulunun gerçekleştirdiği öğrenci odaklı çalışmalarının karşılığını kontenjanların dolması ile aldığını belirten Rektör Çomaklı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Güney nezdinde tüm akademik ve idari personele kolaylıklar dileyerek yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Mezun Olan Öğrenciler Kolaylıkla İş İmkanına Sahip Oluyor

Hınıs Meslek Yüksekokulunun gelişmesi, büyümesi ve nitelikli öğrenciler yetiştirmesi açısından gerek duydukları tüm desteği üniversite yönetimi tarafından karşılandığını belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Güney ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanları bünyesinde barındıran ve bu alanlara yönelik donanımlı öğrenciler yetiştiren meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin kolaylıkla iş imkanına sahip olduklarını söyledi. Akademik ve idari kadroyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını, bu uyumunda başarıyı beraberinde getirdiğini aktaran Güney, ziyaretleri için Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.