Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’daki sokak hayvanlarının korunması ve sağlığına yönelik çalışmalar ile kırsaldaki çiftlik hayvanlarının hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’daki sokak hayvanlarının korunması ve sağlığına yönelik çalışmalar ile kırsaldaki çiftlik hayvanlarının hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Başkan Sekmen’i makamında ziyaret eden Rektör Çomaklı’ya Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Polat eşlik etti.

Ziyarette özellikle sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla iki kurumun iş birliğiyle yapılması planlanan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hizmetlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Erzurum’da ki sokak hayvanlarının laparoskopik yöntemle kısırlaştırılması işlemlerinin, güçlü akademik kadro ve donanımlı alt yapıya sahip olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılması hususu görüşülürken, kısa sürede çok sayıda sokak hayvanının kısırlaştırılabileceği değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, kırsaldaki hayvancılık işletmelerindeki çiftlik hayvanlarının hastalıklarının teşhis ve tedavisi amacıyla iki kurum arasındaki iş birliğiyle yapılabilecek hizmetler ve bu hizmetler sonucunda kuzu ve buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar da değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, hayvan sağlığına yönelik atılacak adımlar hususunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.