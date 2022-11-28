Kazablanka ve Marakeş’te düzenlenen Uluslararası Öğrenci Fuarına katılmak ve kurum ziyaretlerinde bulunarak, ikili ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası yeni anlaşmalar yapmak amacıyla yurt dışı gezilerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fas Kazablanka Hasan II Üniversitesi, Uluslararası Rabat Üniversitesi, Mohammed V Üniversitesi ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Kazablanka ve Marakeş’te düzenlenen Uluslararası Öğrenci Fuarına katılmak ve kurum ziyaretlerinde bulunarak, ikili ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası yeni anlaşmalar yapmak amacıyla yurt dışı gezilerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fas Kazablanka Hasan II Üniversitesi, Uluslararası Rabat Üniversitesi, Mohammed V Üniversitesi ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde Rektör Çomaklı’ya Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş eşlik ederken, Rektör Çomaklı ilk olarak Fas Kazablanka Hasan II Üniversitesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Fas Kazablanka Hasan II Üniversitesi ile 2015 yılından beri mevcut olan ikili anlaşma Rektör Prof. Dr. Houssine Azeddoug ile yeniden imzalandı. İki üniversite arasında; araştırma ve eğitim konularında iş birliği yapılması, öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin artırılması, özellikle kısa süreli araştırmacı hareketliliğinin başlatılması üzerinde protokol yenilendi.

Fas’taki görüşmelerine Uluslararası Rabat Üniversitesiyle devam eden Rektör Çomaklı, üniversite yöneticileriyle bir araya gelerek değişim programlarının yanı sıra araştırmacı hareketliliği noktasında da iş birliği yapmak üzere yöneticilerle görüş birliğine vardı.

Eğitim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel çalışmaların (proje, yayın, patent, marka, kongre, sempozyum vb.) yürütülmesi konularında da fikir birliği sağlanan ziyarette Rektör Çomaklı, misafirperverlikleri dolayısıyla Uluslararası Rabat Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde Rabat Mohammed V Üniversitesinin yöneticileriyle görüşen Prof. Dr. Çomaklı, iki kurum arasındaki akademik geçişkenliği sağlamaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Mohammed V Üniversitesi ile de eğitim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi konularını görüşen Rektör Çomaklı, daha sonra Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Mohammed V Üniversitesinde yapılan Türk odasını ziyaret etti.

Fas ziyareti çerçevesinde Rabat Yunus Emre Enstitüsüne misafir olan Rektör Çomaklı, Enstitü Müdürü Ensar Fırat ile fikir alışverişinde bulundu. Yunus Emre Enstitüsünün dünya çapında etkinliği olan büyük bir kurum olduğuna değinen Rektör Çomaklı, Enstitünün Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini ve güvenilirliğini artırdığını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kazablanka’da gerçekleşen ve Atatürk Üniversitesinin de standı bulunan Uluslararası Öğrenci Fuarına katılan Rektör Çomaklı, üniversite standını ziyaret etti.

Fuarda Atatürk Üniversitesi standını ziyaret eden konuklarla sohbet eden Rektör Çomaklı, üniversite hakkında bilgiler vererek, ziyaretçilere öğretim üyesi veya öğrenci olarak Atatürk Üniversitesine gelmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

“İkili İş Birlikleri Artarak Devam Edecek”

Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalarının nitelik bakımından da arttığına dikkat çekti.

Özellikle ortak programların başlatılacağını, müşterek bilimsel çalışmalar ve etkinliklerin düzenleneceğini, ikili anlaşmalar bağlamında Atatürk Üniversitesini ziyaret edecek araştırmacılara destek verileceğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, kardeş ülke Fas’ta bulunan üniversitelerle daima iyi ilişkiler içinde olduklarını söyleyerek, bu ilişkilerin artarak devam edeceğini vurguladı.

İslam dünyasının köklü geçmişe sahip iki ülkesinin halkı arasında tarih, coğrafya ve medeniyetten gelen ilişkilerin ekonomi, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğine dönüştüğünü belirten Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi ile Fas’taki üniversiteler arasındaki iş birliği imkânlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz Fas ziyaretimizde bizleri misafir eden herkese şükranlarımı sunuyor, yapılan iş birliklerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.