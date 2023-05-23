Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, geleneksel hale gelen fakülte ziyaretlerini sürdürüyor. Rektör Çomaklı ve ekibi bu kapsamda; Eczacılık, Veteriner, İletişim ve Fen Fakültesi yönetimi ile akademisyenleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; ülke yükseköğretimine hizmet eden bu güzide fakültelerin, eğitim vermenin yanı sıra insan yetiştirme konusunda da ileri bir seviyeye ulaştıklarını belirtti. Araştırma Üniversitesi ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında fakültelerden önemli beklentilerinin olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, bu beklentileri karşılamak ve birimleri harekete geçirmek için sık sık ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Fakültelerimizdeki Projelerin Desteklenmesi Noktasında Üniversitemiz Ön Plana Çıkıyor”

Bilimsel çalışmalarla ipi göğüsleyen ve üniversiteyi uluslararası platformda görünür kılan Eczacılık, Veteriner, İletişim ve Fen Fakültesinin önemli birimlerin başında geldiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: “Uluslararası düzeyde bir kimliği olan fakültelerimiz akredite olan bölümleriyle adından söz ettiriyor. Temel bilimlerde elde edilen başarılar bazında baktığımızda fakültelerimizdeki projelerin desteklenmesi noktasında üniversitemiz ön plana çıkıyor.”

Son yıllarda daha rekabetçi bir kurum haline geldiklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Görev ve sorumluluklarımızın bizlere yüklediği misyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sayede, büyük Atatürk Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, topluma ve bölgesine katkı sunan bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Bizleri dünya üniversiteleri arasına taşıyan tüm arkadaşlarımıza gösterdikleri üstün performanstan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından akademik ve idari personelin talep ve önerilerini dinledi.