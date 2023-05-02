Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımlarıyla gerçekleşen Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi Toplantısına katıldı.

Araştırma Üniversitesi olarak seçilen üniversitelerin rektörleri ile YÖK’ün ilgili birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Araştırma Üniversitesi süreci ele alındı. Ülke yükseköğretimine sağladığı katkılar başta olmak üzere, iç ve dış paydaşlar ile kurulan bilimsel iş birlikleri, bölgesel katkılar ve akademik kültürden bahsedilen program kapsamında ayrıca Aratırma Ünivertsitesinin oluşturduğu ekonomik ekosistem değerlendirildi.

Toplantıdaki sürece yönelik bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı sözlerine, Araştırma Üniversitesi Destek Programı (ADEP) kapsamında verilen desteklere teşekkür ederek başladı.

Rektör Çomaklı: “İlk İşimiz İzleme ve Değerlendirme Ofisini Kurmak Oldu”

Atatürk Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi kategorisine dahil olduktan sonra ilk olarak Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörlüğünü kurduklarını belirten Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Bu ofis bünyesinde 30 parametre çerçevesinde üniversitemizin faaliyetlerine yönelik denetim ve izleme mekanizması kuruldu. Ayrıca Üniversitemizin eşleştiği her bir sektör ve odak alanında koordinatörlükler oluşturularak bu koordinatörlüklerin sekretarya görevi Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisine verildi. Söz konusu koordinatörlükler alanlarıyla ilgili proje fikirleri üretmek, mevcut projelerin çıktılarını izlenmek ve kendi alanlarında diğer araştırma üniversileri ile ağlar oluşturmak üzere görevlendirildi” dedi.

Bu kapsamda geliştirilecek projelerin proje yönetim süreçlerinin, BAP Koordinasyon Birimi tarafından yapıldığını aktaran Prof. Dr. Çomaklı; 2022 yılında 8 projenin, 2023 yılında ise 24 projenin desteklendiğini söyleyerek, Atatürk Üniversitesine birçok açıdan değer katan, çalışmalarına ivme kazandıran ve daha rekabetçi bir kimliğe bürünmesine vesile olan Araştırma Üniversitesi süresince gösterdiği yakın ilgiden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti ve toplantı çıktılarının hayırlı olması temennisinde bulundu.