İç ve dış paydaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan ve bu sayede iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, akademisyenlerle Konukevi 2’de buluştu ve yapılan çalışmalar ile atılacak adımlar üzerine istişarelerde bulundu.

İç ve dış paydaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan ve bu sayede iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, akademisyenlerle Konukevi 2’de buluştu ve yapılan çalışmalar ile atılacak adımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik öğretim üyeleri ile buluşan Rektör Çomaklı, rutin hale gelen haftalık toplantılarına devam ediyor.

“Mutlu Bir Yaşam, Başarıyı da Beraberinde Getiriyor”

Önemli bir teknolojik alt yapıya sahip olan ve bu modern sistemi yetişmiş insan kaynağı ile buluşturan Atatürk Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi unvanına sahip olmasıyla daha rekabetçi bir kurum haline geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu süreç boyunca elde edilen başarıların tamamının tüm mensupların üstün gayreti ile mümkün hale geldiğini söyledi.

Öğretim üyeleriyle gerek gerçekleşen toplantılar gerekse fakülte ve birim ziyaretleri ile bir araya geldiklerini vurgulayan Çomaklı, bu programlar ile de neredeyse tüm akademik personel ile buluştuklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Üniversitemizin tüm çalışanlarının hem kampüs yaşamları hem de çalışma ortamları ve imkanları bizler için her şeyden önemli. Çünkü mutlu bir yaşam başarıyı da beraberinde getiriyor. Biz de bu düşünceyle mensuplarımızın dilek ve taleplerine anında dönüş yaparak yaşam ve iş kalitelerinde azami seviyeye ulaşmayı arzuluyoruz. Bu yaklaşımla birlikte güçlenen iletişimle birlikte başarılı sonuçlarda beraberinde geliyor. Amacımız, hem bilimsel çalışmalara daha da yoğunlaşmak hem de nitelikli öğrenci yetiştirmek ve aynı zamanda bu temel prensiplerle birlikte topluma da katkı sunacak çalışmaları hayata geçirmek. Bu düşüncelerle, üniversitemizin değerli ailesine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Program; katılımcıların soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.