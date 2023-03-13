Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirirken insanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı gaye edinen tüm hekimler ve sağlık çalışanlarına, bu kutsal mesleğe verdikleri emekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çolak, mesajında, “Tıbbiyeli öğrencilerin 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirdikleri eylemle yaktıkları bağımsızlık meşalesi, Kurtuluş Savaşı’na giden yolu açmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasındaki saygın yerini almıştır. Her yıl 14 Mart’ı Tıp Bayramı olarak kutlayan bizler, bir canı kurtarmayı bütün insanları kurtarmak olarak kabul eden bir neslin evlatları olarak hekimlerimizin bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden ve her şart altında fedakârca çalışmasının paha biçilmez değerini çok iyi biliyoruz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak geleceğin hekimleri ve sağlık çalışanlarını başarıyla yetiştirirken, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ve Diş Hastanemiz ile şehrimize ve bölgemize önemli sağlık hizmetleri de sunmaktayız. Üniversitemiz mensubu bilim insanlarımızın tıp bilimine yaptıkları değerli katkıları da gurur ve mutlulukla takip etmekteyiz. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirirken insanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen gerek Üniversitemiz mensubu ve gerekse diğer kurumlara mensup tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.