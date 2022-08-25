Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.

Rektör Çolak’ın, Anadolu’nun kapılarının, Malazgirt Zaferi ile Türklere açıldığının vurgusunu yaptığı mesajın tamamı ise şöyle;

“Anadolu’nun kapılarını büyük Türk Milleti’ne açan şanlı Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi’nin ardından ebedi vatanımız Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiş, buna son vermeye yönelik pek çok düşmanca girişime rağmen Anadolu Türk yönetimi altında barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere gelmiştir. Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir. Bu şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere Anadolu’yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, şükranlarımı sunuyorum.”