Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesaj paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesaj paylaştı.

Mesajında, cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü bu yıl büyük bir gururla kutladıklarına değinen Prof. Dr. Kamil Çolak, “Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü bu yıl büyük bir gururla kutluyoruz. Aziz Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından vatanını elinden alarak kendisini yok etmek isteyen işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinde yeniden dirilmiş ve imza attığı eşi görülmemiş zaferin ardından 29 Ekim 1923’te “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Türk milleti fevkalade güç şartlara rağmen vatanından vazgeçmemiş, en temel insani ve ahlaki değerlerden yoksun işgalcilerin saldırılarıyla yıkılma noktasına gelse de bu topraklardaki bin yıllık Türk hakimiyeti ve devleti, aziz milletimizin ortak eseri Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır. Bu düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için kanını döken ve canını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diye belirtti.