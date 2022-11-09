Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın mesajı şöyle;

“Hayatını ülkesine, milletine ve ideallerine adamış Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın düşman işgalinden kurtarılmasına önderlik ederek milletimizi ayağa kaldırmış ve tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Atatürk aynı zamanda bu vatanı emanet ettiği Türk gençliği için de eşsiz bir ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hedefi, ülkemizin dünyada hak ettiği yere gelmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinden aldığı ilhamla birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemesini sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri ile bugün de bize yol göstermekte ve ışık tutmaktadır. Bu nedenle 10 Kasım bir matemden çok, onun düşüncelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak görülmelidir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.”