ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 5. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’nda konuştu

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 5. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’nda konuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi (A.Ü.) ev sahipliğinde; Eskişehir Valiliği, Türk Tarih Kurumu, TÜBA, Ege Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ESOGÜ ve Eskişehir Türk Ocağı iş birliğinde “Osmanlı Beyliği” temasıyla düzenlenen “5. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyet Sempozyumu” açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Sempozyum açılışı Eskişehir Vali Vekili Salih Altun, A.Ü. Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılımları ile gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Kamil Çolak sempozyum açılışında yaptığı selamlama konuşmasında, ESOGÜ olarak bu sempozyuma paydaş olmanın kendileri için onur verici olduğunu, çünkü her şeyden önce Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin adını taşıdıklarını kaydetti. Eskişehir’in Osmanlı Devleti’nin kurulduğu coğrafyada yer aldığını, Osmanlı’nın ilk fethettiği kalelerden biri olan Karacahisar’ın da Eskişehir’de bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çolak, bu nedenle Eskişehir’de böyle bir sempozyumun düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Sempozyuma katkı sağlayan tüm paydaşlara ve bildirileriyle katkı sunacak tüm akademisyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Kamil Çolak, sempozyumda ortaya konacak yeni veriler ve değerlendirmelerle Osmanlı tarihinin kuruluş dönemine dair bilinmeyen yönlerin açıklık kazanması temennisini paylaşarak konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ’nün de paydaşları arasında yer aldığı üç gün sürecek sempozyum aracılığı ile Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan İstanbul’un fethine kadar olan sürecin konunun uzmanları tarafından bütün boyutları ile tartışılması ve bu konudaki bilgilerin güncellenerek yayımlanmasının sağlanması hedefleniyor.