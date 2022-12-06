5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde yönetici kadın akademisyen temsilcileriyle bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizim ülkemiz üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenler noktasında yüzde 43’lük oranla Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır” dedi.

5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde yönetici kadın akademisyen temsilcileriyle bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizim ülkemiz üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenler noktasında yüzde 43’lük oranla Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde üniversitenin yönetici kadın akademisyen temsilcileriyle bir araya geldi. Programa, yönetici kadın akademisyen temsilcileri, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran ve Rektör Çiftçi’nin eşi Esen Çiftçi katıldı.

Programın açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “88 yıl önce dünyaya örnek olacak şekilde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ nedeniyle Üniversitemizde görev yapan siz değerli kadın yöneticilerimizle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, kadın akademisyenlerimizin, kadın çalışanlarımızın ve tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum” dedi.

Kadın yöneticilerin fedakarlık ve çalışma azminin üst düzeyde olması nedeniyle birçok büyük üniversite ve eş değer üniversitelere oranla Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde akademik kadın yönetici sayısının oldukça fazla olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Bizim kadın yönetici oranımız yüzde 40 oranındadır. Bu anlamda aidiyet duygusu, çalışma motivasyonu, farkındalık çeşitliliği, ileri görüşlülük anlayışı ile Üniversitemizin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda fedakarca görev yapan siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’deki üniversitelerde kadınların önemli ölçüde yer aldığını ifade eden Rektör Harun Çiftçi, “Bizim ülkemiz üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenler noktasında yüzde 43’lük oranla Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. Bu oran, nüfusumuzla da doğru orantılıdır. Başka bir deyişle nüfusumuzu eşit oranda akademik dünyaya da yansıtmış durumdayız. Elbette, bu oran bizler için yeterli değil. Çünkü bizim inancımıza göre kadınlara verilen ayrıcalıklı meziyetler ve hususlar vardır. Bu yüzden, kadınlarımızın ayrıcalıklarından ve meziyetlerinden yararlanarak güzel dokunuşlarla insanımızı, toplumumuzu daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Rektör Çiftçi, değişen ve küreselleşen dünyada güç dengelerinin değişmesi ve güç mücadelesi sonucu ortaya çıkan sosyal değişimin her alanı etkilediğinin altını çizdi. Rektör Çitçi’nin konuşmasının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapan yönetici kadın akademisyen temsilcileri de düzenlenen program için Rektör Çiftçi’ ye teşekkür etti.