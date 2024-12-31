Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette, TÜBİTAK teşviklerinden faydalanma imkanları ve uluslararası bilimsel iş birliği imkanları gibi konular değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, TÜBİTAK teşviklerinden faydalanma imkanları ve uluslararası bilimsel iş birliği imkanları gibi konular değerlendirildi. Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Başkanı olarak belirledikleri yeni stratejik hedefler ve öncelikler hakkında bilgi vererek, üniversitelerle olan iş birliklerinin artırılmasının, bilimsel çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha ileri taşınması açısından kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, ÇAKÜ ile yapılacak iş birliklerinin bilimsel çalışmaların güçlenmesine ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını, bu tür iş birliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.