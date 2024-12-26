Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Dr. Serkan Kayalar’ı ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin uluslararası alandaki projeleri ve iş birlikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serkan Kayalar’ı ziyaret etti. Rektör Çiftçi, ziyarette üniversitenin gerçekleştirdiği uluslararası iş birliği projelerinden bahsederek, yapılan projelerin hem akademik hem de sosyokültürel alandaki etkilerini aktardı. Uluslararasılaşma, eğitimde kaliteyi artırma ve araştırma geliştirme faaliyetlerini güçlendirme yönündeki çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, Türkistan, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika coğrafyalarında gerçekleştirilebilecek ortak projelere değinerek bu tür iş birliklerinin Türkiye’nin eğitim alanındaki prestijine fayda sağlayacağını ve farklı alanlarda yapılan iş birlikleri ile hem üniversiteye hem de ülkeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Rektör Çiftçi, ÇAKÜ’nün küresel anlamda daha etkin bir rol üstlenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaretin kendileri için önemli olduğunu belirten TİKA Başkanı Dr. Serkan Kayalar ise eğitim projelerine büyük önem verdiklerini ve üniversitelerle iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Eğitim odaklı iş birliği vurgusunun yapıldığı görüşmede, potansiyel projelere dair planlama yapılması ve TİKA’nın uluslararası projeler için destek sağlaması konularında mutabık kalındı.