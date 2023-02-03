Malatya Turgut Özal Üniversitesini ve İnönü Üniversitesi’ni ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, iki üniversite ile yapılabilecek iş birlikleri üzerine rektörlerle istişarelerde bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesini ve İnönü Üniversitesi’ni ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, iki üniversite ile yapılabilecek iş birlikleri üzerine rektörlerle istişarelerde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret etti. Prof. Dr. Harun Çiftçi, burada Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde istişarelerde bulundu. Bölgesel kalkınmanın yanı sıra, uluslararasılaşma hedeflerinde de üniversite olarak Türkiye’de önemli bir yerde bulunduklarını dile getiren Rektör Çiftçi, özellikle Erasmus projelerinde ÇAKÜ’nün çok aktif bir üniversite olduğunu ve Türkiye’de Erasmus projelerinden en çok hibe alan üniversitenin ÇAKÜ olduğunun altını çizdi. Bu yönde de beraber hareket edebileceklerini belirten Rektör Çiftçi, ÇAKÜ’nün Erasmus dışındaki bazı önemli uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek Turgut Özal Üniversitesi ile bu tecrübe ve imkanlarını da paylaşabileceklerini ve beraber çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

Rektör Recep Bentli ise son dönemde yaptığı önemli çalışmalar ile adından söz ettiren ÇAKÜ’nün, bilişim çağının gereğini yerine getiren; bilime, topluma, ülkeye ve dünyaya hizmet eden bir üniversite olduğunu ifade etti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kurumlar arası iş birliğine her zaman açık bir üniversite olduklarını da ifade eden Rektör Bentli, bu anlamda Çankırı Karatekin Üniversitesi ile de iş birlikleri yapabileceklerini belirtti. Karşılıklı hediye takdimi ile ziyaret son buldu.

Rektör Çiftçi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da ziyaret etti. İki üniversite arasında gerçekleştirilen görüşmede, araştırma, uluslararasılaşma, toplumsal katkı ve inovasyon gibi konularda iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı. ÇAKÜ’nün yenilikçi bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Çiftçi, yönetim olarak bu yöndeki girişim ve faaliyetleri hakkında Rektör Kızılay’a bilgi vererek İnönü Üniversitesinin de bu anlamda oldukça başarılı bir üniversite olduğunu dile getirdi. Özellikle gerçekleştirilen başarılı transplantasyon çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Rektör Çiftçi, İnönü Üniversitesinin sağlık alanında yaptığı yatırımların Malatya’nın yanı sıra ülke geneli için de önemli çalışmalar olduğunu ifade etti. Üniversite olarak kendilerinin de Çankırı’ya ve Türkiye’ye hizmet etme noktasında bazı önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Rektör Çiftçi, yapılacak olan ÇAKÜ Sağlık Kampüsünün de bu çerçevede önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını ifade etti. Çankırı Karatekin Üniversitesinin projeleri ile geliştirdiği güç birliklerine de değinen Rektör Çiftçi, Çankırı’daki kurum ve kuruluşlar ile sürekli olarak bir iletişim halinde olduklarını ve bulundukları bölgenin kalkınması adına yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Rektör Kızılay ise ÇAKÜ’nün bilişim çağının gereğini yerine getiren; bilime, topluma, ülkeye ve dünyaya hizmet eden bir üniversite olduğunu ifade etti. İnönü Üniversitesi olarak kurumlar arası işbirliğine her zaman açık bir üniversite olduklarını da belirten Rektör Kızılay, bu anlamda da Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapılabilecek işbirliklerinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.