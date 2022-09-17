Uluslarasılaşma hedefleri doğrultusunda Bugaristan’a giden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve berberindeki heyet, Sofya Türk Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü makamında ziyaret ederek üniversitesinin projeleri hakkında bilgi verdi.

Uluslarasılaşma hedefleri doğrultusunda Bugaristan’a giden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve berberindeki heyet, Sofya Türk Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü makamında ziyaret ederek üniversitesinin projeleri hakkında bilgi verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, uluslarasılaşma hedefleri doğrultusunda Sofya Türk Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü makamında ziyaret etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ve Erasmus Staj Hareketliliği Koordinatörü Öğr. Gör. Abdulkadir Gökmen de Rektör Çiftçi’ye eşlik etti. Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyarette Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin mevcut durumu ve projeleri hakkında bilgi vererek, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları ve yurtdışı deneyimi kazanmasına yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Bu hedefler doğrultusunda özellikle Turizm Bölümü öğrencilerine yönelik yurtdışı staj imkanları sağladıklarını belirtti.

Bu ziyaretle öğrencilerin durumlarını yerinde görmeyi ve gelecek yıllarda yurtdışı staj imkanı sağlanan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Çiftçi, Bulgaristan’da hem akademi hem de işgücü piyasası temsilcileri ile bir araya geldiği yoğun programın neticesinde güzel sonuçlar aldıklarını ve bunun meyvelerini gelecek yıldan itibaren görmeye başlayacaklarını söyledi. Bu tarz gelişmelerle iş garantili üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Rektör Çiftçi, yurt içi ve yurt dışında öğrencilerine sunacakları bu imkanları artırmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalardan ve somut projelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yurtdışında bu denli yüksek işbirliklerinin kendilerini memnun ettiğini ve Türkiye’yi Bulgaristan’da temsil eden ÇAKÜ’lü öğrencilerin sayısının her geçen gün artıyor olmasının iki ülke arasındaki eğitim ve ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Ziyaret çerçevesinde Rektör Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ateşe olarak kullandığı ofisini de ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaret sonunda Büyükelçi Sekizkök, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Bulgaristan’daki eğitim staj ve Erasmus hareketlilikleri çerçevesinde faaliyetlerine her türlü desteği vereceğini ifade etti.