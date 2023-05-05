Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ziyaret ettiği Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kalite süreçlerindeki olumlu performansını istişare etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti. Ziyarette 2019 yılında kurumsal dış değerlendirme, 2022 yılında da izleme programı çerçevesinde değerlendirilen Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kalite süreçlerindeki olumlu performansı istişare edildi. Bu çerçevede Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin, kalite güvencesinin alt bileşenleri olan “liderlik ve yönetişim”, “eğitim ve öğretim”, “araştırma ve geliştirme” ve “toplumsal katkı” alanlarındaki faaliyetlerinin mevcut durumu ve gelecekte yapılacaklar ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurumlarının iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının oluşturulması ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması bakımından önemli bir işlevi olan YÖKAK faaliyetleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.