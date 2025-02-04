Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki yatırımlarla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitede fiziki altyapılar ve bölgesel kalkınma olarak ciddi yatırımların yapıldığını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin yatırımları ile ilgili bilgiler verdi. Üniversite olarak sürekli yenilendiklerini, sürekli güçlendiklerini ve değişime açık olduklarını belirten Prof. Dr. Çiftçi, üniversitede fiziki altyapılar noktasında ciddi yatırımların olduğunu söyledi. Merkezi Araştırma Laboratuvarında birçok bilimsel çalışmanın yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, organize sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı Çankırı’da sektörlerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılarak bölgesel kalkınmaya destek verdiklerini ifade etti.

"Yükseköğretim kurumları içerisinde sürekli daha iyi ve daha güçlü etkiyi bırakmak adına yoğun çalışmalar devam etmektedir"

Üniversitede fiziki altyapılar konusunda ciddi yatırımların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, "Artık yükseköğretim kurumları içerisinde ciddi bir dönüşüm söz konusu. Özellikle, uluslararası rekabetlerde yükseköğretim kurumları, birçok alanda da kümelenmeye ve itici güç olarak sebebiyet verdiği için bunu en iyi şekilde değerlendirme adına birçok ülkede yükseköğretim kurumlarına ciddi bir şekilde yatırımlar yapılmakta ve destekler verilmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında meydana gelen değişimi de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak çok yakın takip ediyoruz ve ekibimizle birlikte bu değişime çok kolay ve güçlü bir şekilde de ayak uyduruyoruz. Tabii özellikle yükseköğretim kurumları içerisinde sürekli daha iyi ve daha güçlü etkiyi bırakmak adına yoğun çalışmalar devam etmektedir. Sürekli yenileniyoruz, sürekli güçleniyoruz, yapımızı değişime çok kolay bir şekilde uyduruyoruz. Dolayısıyla üniversitemiz, hedeflerini teker teker gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşamakta. Üniversitemizde fiziki alt yapılar noktasında ciddi yatırımlar var. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binamız, 15 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alana sahip, yüzde 85’i tamamlanmış ve inşallah bu yıl içerisinde onunda açılış müjdesini vereceğiz. Bitirmiş olduğumuz Hukuk Fakültesi binamız, Türkiye’de sayılı olarak gösterilen bir fakülte. Özellikle kurgusal duruşma salonu, kütüphane, bireysel çalışma odaları ile 220 kişilik büyük amfileri ile Hukuk Fakültesi öğrencilerine büyük hizmet vermekte. Onunda açılışını inşallah önümüzdeki aylarda yapmanın mutluluğundayız" dedi.

"Laboratuvar konusunda Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk 5’e girer"

Merkezi Araştırma Laboratuvarında birçok bilimsel çalışmanın yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, "Bunun yanında, üniversitemize yapmış olduğumuz millet bahçesi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile de görüştük ve inşallah Çankırı’ya bir program dahilinde gelmeyi de programlarına aldılar. Özellikle her alanda kalitemiz ile var olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu yüzden bir yandan kültürel etkinliklerimizi devam ettiriyoruz, diğer yandan da bilimsel ve teknik alandaki altyapı çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz. Daha önce başlatılan, Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın da şuan son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu laboratuvarımızda, birçok bilimsel çalışmanın yanında özelikle Çankırı gibi organize sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı bir yerde, sektörlerin talepleri doğrultusunda ileri analizlerin yapıldığını da burada paylaşmak istiyorum. Özellikle cihazlarımız, Türkiye’de birçok üniversitenin laboratuvarlarından daha güçlü olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bugün, laboratuvar konusunda 5 üniversite sayarsak, Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk 5’e girer. Yatırımlarımızın önemli bir kısmını bilimsel ve akademik manada da kendini göstermesi içinde çaba sarf etmekteyiz" diye konuştu.