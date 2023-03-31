İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik birim toplantılarında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Üniversite personelimiz, ilk günden itibaren var gücüyle depremzedelerimiz için elinden geleni yapmaya gayret gösterdi" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademik birim toplantılarına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile devam etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın da Rektör Çiftçi’ye eşlik ettiği toplantıda, bölümlerden gelen talep ve öneriler istişare edildi. Toplantıda konuşan Rektör Harun Çiftçi, akademik birim toplantılarından önemli veriler elde ettiklerini vurgulayarak, “Göreve başladığımızdan bu yana ortak akıl stratejik yönetim anlayışını benimsedik ve bu yaklaşımımızın neticesinde önemli bir mesafe kat ettik. Birim yöneticilerimiz, topluluk danışmanlarımız, sosyal medya ve ÇAKÜMER aracılığı ile ulaşan öneri ve talepleri değerlendirmekle birlikte, sizlerle yüz yüze görüşerek, her bölümün kendine özgü sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci elden dinlemeye ayrı bir önem atfediyoruz” dedi.

“Milletimizin dayanışma ruhu Üniversitemizden de yansımıştır”

Yaşanılan deprem felaketine değinen Rektör Çiftçi, “Biz ferdiyetçilikten uzak, birbiri ile sürekli yardımlaşma halinde ve birlikte hareket etme anlayışını kendine düstur edinmiş çok büyük bir milletiz. Depremzedelerimiz için herkesin ve her kesimin seferber olduğu bu süreçte, milletimizin dayanışma ruhu Üniversitemizden de yansımıştır. Bizle bu süreçte Çankırı Karatekin Üniversitesi ailesi olarak tüm imkânlarımızı sahaya sürdük. Üniversite personelimiz, ilk günden itibaren, var gücüyle depremzedelerimiz için elinden geleni yapmaya gayret gösterdi. Toplantımız vesilesiyle ÇAKÜ olarak yürüttüğümüz çalışmalarda sunduğunuz yardım ve desteklerden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yükseköğretimde niteliğin artırılması yönünde önemli adımlar attıklarını dile getiren Rektör Çiftçi, özellikle sosyal bilimler alanından gelen geri dönüşler sonrasında atama kriterlerinde bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti. Fakülte potansiyelini güçlendirmek maksadıyla lisansüstü eğitim ile ilgili çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Rektör Çiftçi, lisans programları noktasında da akreditasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini, şu an için 5 programın akreditasyon sürecinin son aşamada olduğunu belirtti. Niteliğin artırılması yönündeki bir diğer önemli hususun ise akademik yayınlar ile ilgili olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi, özellikle uluslararası yayınların önemine değinerek WOS ve Scopus gibi uluslararası saygınlığı olan veri tabanlarında yer alabilecek Q1 ve Q2 dilimindeki dergilerde yayın yapılmasının önemine dikkat çekti.

“İİBF çalışmalarıyla etki sahasını gün geçtikçe büyütüyor”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yapmış olduğu etkinlikleri yakından takip ettiğini ifade eden Rektör Harun Çiftçi, “Fakültemizin yapmış olduğu etkinlikleri yakından takip ediyor ve çok güzel faaliyetlerin icra edildiğine şahit oluyoruz. Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kariyer Merkezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Kalite Komisyonu ve Proje Destek Ofisi gibi üniversitemiz için ehemmiyet arz eden bazı birimlere verdiği destekler de bulunmaktadır. Resmiyette ne kadar ayrı birer birim olsalar da fiiliyatta bu birimlerimizin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz çatısı altında yer aldığını söyleyebiliriz. Öte yandan uluslararası ilişkiler çerçevesinde faaliyetleriniz üniversitemiz için oldukça önemli. Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün güzel işler yaptığını biliyoruz. Uluslararası İlişkiler Ofisimiz çok sayıda yurtdışı hareketliliği gerçekleştiriyor. Yurtdışındaki bu hareketliliğimiz, üniversitemizin görünürlüğüne de büyük ölçüde katkı sağlıyor. Bir diğer taraftan, Kariyer Merkezimizin çalışmalarının da oldukça takdir edildiğini ifade etmeliyim. Biliyoruz ki akademi, sadece dört duvar arsında olan bir yerden ibaret değildir" ifadelerini kullandı.