Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, “2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz dönemi Akademik Kurul Toplantısı”nda konuşan Rekör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve modern sağlık kampüsü olacak olan Sağlık Bilimleri Kampüsümüzün ihalesini yakın zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, “2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz dönemi Akademik Kurul Toplantısı”nda konuşan Rekör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve modern sağlık kampüsü olacak olan Sağlık Bilimleri Kampüsümüzün ihalesini yakın zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, “2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz dönemi Akademik Kurul Toplantısı”, Sağlık Bilimleri Fakültesi spor salonunda gerçekleştirildi. Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, akademisyenler, öğrenciler ve idari personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin üniversite bünyesinde örgün öğretimde öğrenci yoğunluğu ve tercih edilebilirliği en yüksek, Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında ise bölüm bazlı en büyük ikinci fakülte olduğunu ifade ederek, “Devam eden akademik eğitim ve kalite süreci içerisinde daha nitelikli bir eğitim verme gayreti ve çabasındayız. Bu anlamda Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak her zaman güncel, erişilebilir bilgiyi sunma ve yayma konusunda son derece profesyonelce çalışıyoruz. Teknik ve fiziki anlamda sürekli kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz dışında Üniversitemiz ve fakültemizin imkanları dahilinde hem çalışanlarımız hem öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların daha ileri seviye taşınabileceği bir ortam olarak gördüğümüz Uluyazı kampüsü içerisinde yapılacak olan Sağlık kampüsünün temelinin atılmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu anlamda üstün gayret ve çabalarına yakından şahit olduğumuz Rektörümüze de teşekkürü borç biliriz” dedi.

Dekan Özcan’ın konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Sağlık Bilimleri Fakültemiz Türkiye’de sayılı ve önde gelen fakültelerin başında gelmektedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin birkaç odak noktası bulunmaktadır. Bu odak noktalarının merkezinde de Sağlık Bilimleri yer almaktadır. Biz sağlık alanında var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Burası ülkemiz ve dünyanın değişik noktalarından gelen nitelikli insanların oluşturduğu kültürel bir merkez konumundadır. Biz bu nitelikli kültür ve insan potansiyelini, ülkemizin dolayısıyla da dünyanın ihtiyaç duyduğu donanımlı insan gücü olarak yetiştirmek istiyoruz. Olayları sonuçlara göre değerlendirme yaparsanız vasat insan profiline sahipsiniz demektir. Ancak, sebep-sonuç ilişkisine göre yorumlar ve değerlendirirseniz bilge insan olarak nitelendirilirsiniz. Bilgelik ise elde edilen yeni bilgi ile mevcut durumu harmanlayıp geleceği görebilme sanatıdır. Bu anlamda biz Türkiye ve dünyada ihtiyaç duyulan insan kaynağı alanlarına yönelik plan ve stratejilerimizi oluşturmakta, mevcut şartlara göre de güncelleyerek dinamik bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.

Gündemi çok iyi takip ettiklerinin altını çizen Rektör Çiftçi, “Tüm dünyada ekonomik göstergelerin sıkıntılı olduğu bir dönemde Üniversitemize yatırımların sağlanması noktasında büyük çaba gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve modern sağlık kampüsü olacak olan Sağlık Bilimleri Kampüsümüzün ihalesini yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Sağlık Bilimleri Fakültemiz, uluslararası derecelendirmelere göre üst seviyede yayın yapan, projeleri olan akademisyenlerimizin yer aldığı akademik alt yapısı da güçlü bir fakülte konumundadır. Bilgi üretiyoruz, ürettiğimiz bilgiden yeni bilgiler üretiyoruz. Bu bilgileri yayarak, teknolojiye ve toplumsal katkıya dönüştürüyoruz. Bu katma değer Üniversitemize tanınırlık ve itibar olarak geri dönüyor. Bu anlamda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece bilimsel anlamda değil, aynı zamanda toplumun değerleri ile barışık, toplumsal değerleri yaşayan ve yaşatan, bunun yansıra yeni değerler üreten bilim insanları olmalıyız. Aldığımız emaneti daha ileriye taşımak için gayret göstermeliyiz ve gösteriyoruz. Bugün küresel ölçek düzeni içerisinde Türkiye en paylaşımcı ülke konumundadır. Türkiye, insanlık için en çok fedakarlık yapan, insanların derdini dert edinen bir millete sahiptir. Bu nedenledir ki sorumluluğumuz büyük, görevimiz zor” şeklinde konuştu.

Rektör Çiftçi’nin konuşmasının ardından, fakültede görev yapan ve Uluslararası dergilerde “Q1” ve “Q2” düzeyinde yayınlar gerçekleştiren akademisyenlere başarı belgeleri verildi. Akademik paye ve tebrik töreni sonrası, Rektör Çiftçi tarafından eğitim öğretim sürecinde vermiş olduğu katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya’ya plaket takdim edildi.