Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyeti dışında günümüzde bir diğer hedefleri ise inovasyon, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıdır. ÇAKÜ üretiyor ve değer katıyor. Sağlık bilimleri alanında da insana ve topluma katkı sağlayacak, değer katacak yeni projelere imza atacağız” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyeti dışında günümüzde bir diğer hedefleri ise inovasyon, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıdır. ÇAKÜ üretiyor ve değer katıyor. Sağlık bilimleri alanında da insana ve topluma katkı sağlayacak, değer katacak yeni projelere imza atacağız” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) sağlık alanında devam eden akademik çalışmaların, eğitim öğretim ve kalite süreçlerinin, öncelikli alanlarda multidisipliner formatta atılacak adımların ve gerçekleştirilecek projelerin değerlendirildiği toplantı ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bayram Cemil Bilgili, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nazan Kaytez ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bedri Eminsoy da katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin birkaç odak noktası bulunduğunu ve bu odak noktalarının birinin de sağlık bilimlerinin yer aldığını ifade eden Rektör Çiftçi, “Biz sağlık alanında var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada sağlık bilimleri ile ilgili bölüm ve programların yer aldığı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çerkeş Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında güçlü bir koordinasyon oluşturarak mevcut potansiyelimizin daha etkin ve üretken olmasını sağlayacağız. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyeti dışında günümüzde bir diğer hedefleri ise inovasyon, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıdır. ÇAKÜ üretiyor ve değer katıyor. Sağlık bilimleri alanında da insana ve topluma katkı sağlayacak, değer katacak yeni projelere imza atacağız” dedi.

Toplantı, yöneticilerin talep ve önerilerini iletmesi ve sunulan görüşlerin değerlendirilmesi ile sona erdi.