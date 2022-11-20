Özbekistan’da yükseköğretim kurumları ile önemli temaslarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özbekistan’da yükseköğretim kurumları ile önemli temaslarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özbekistan’daki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirmiş oldukları yoğun ziyaretler ve ikili anlaşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi heyetinin önemli durağı Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçiliği oldu. Ziyarette, Büyükelçi Dr. Olgan Bekar’a Özbekistan temaslarındaki önemli detayları aktaran Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, iki ülke arasında son zamanlarda güçlenen ilişkilerin, eğitim diplomasisindeki yansımalarını hissettiklerini ve bu noktada ise kendilerinin de gelecek için oldukça umut vadedici önemli bazı anlaşmalara imza attıklarını belirtti. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin mevcut durumu, potansiyeli ve uluslararası hedefleri hakkında da Büyükelçi Bekar’a bilgi veren Rektör Harun Çiftçi, üniversite olarak Türk dünyası ile ilgili yapmış oldukları birtakım çalışmaları ve hedefleri de anlattı.

Özbekistan ziyaretlerinde, yapmış oldukları rehberlik ve yardımlardan dolayı Büyükelçi Bekar ve elçilik çalışanlarına çok teşekkür ettiklerini belirten Rektör Çiftçi, son dönemde Türkiye ve Özbekistan arasındaki gelişmelerde de önemli emekleri olan Büyükelçi Bekar ve ekibine, bu emeklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettiklerini ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan arasında güçlenen ilişkilerin, iki ülke cumhurbaşkanlarının mutabık kaldığı alanlarda yapılabilecek bazı önemli işler ile daha da güçleneceğini dile getiren Rektör Çiftçi, eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda her iki ülkedeki ilgili kurumların da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaparak cumhurbaşkanlarının bu gayretlerini daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancının tam olduğunun altını çizdi. Rektör Çiftçi, kendilerinin de bu alanlardan başta eğitim alanında sorumlulukları olduğunu ve bu nedenle vakit kaybetmeden iki ülkenin bağlarını güçlendirmek adına Özbekistan’daki yükseköğretim kurumları ile önemli iş birliklerine imza attıklarını belirtti.

Büyükelçi Dr. Olgan Bekar ise Çankırı Karatekin Üniversitesinin Özbekistan’da yapmış olduğu iş birliklerini memnuniyet ile karşıladıklarını ifade ederek bu iş birlikleri çerçevesinde, özellikle Türkiye’den Özbekistan’a gelecek öğrenci ve hocalara, elçilik olarak gerekli destekleri sağlayacaklarını dile getirdi. İki ülke arasında güçlenen ilişkilerin, Türk dünyası ve dolayısıyla da Orta Asya başta olmak üzere tüm dünyada önemli yansımalarının olacağını belirten Büyükelçi Bekar, uzun zamandır iki ülke arasındaki ilişkilere değer katmak adına hem Türk hem de Özbek tarafının yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.