Çankırı Karatekin Üniversiytesi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, "2022 Üniversite tercih dönemi yerleştirme sonuçlarına göre birçok üniversite gibi bizimde kontenjanlarımız yüzde 98 06 oranında doldu" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversiytesi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, "2022 Üniversite tercih dönemi yerleştirme sonuçlarına göre birçok üniversite gibi bizimde kontenjanlarımız yüzde 98 06 oranında doldu" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Uluyazı Kampüsü’nde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, 2022 üniversite tercih dönemi yerleştirme sonuçları, şehir, üniversite ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite kontenjanının yüzde 100’w yakının dolduğunu belirten Çiftçi, "2022 Üniversite tercih dönemi yerleştirme sonuçlarına göre birçok üniversite gibi bizim de kontenjanlarımız yüzde 98.6 oranında doldu. Önlisans programlarımız yüzde 99,82 doluluk oranı ile bin 639, lisans programlarımız da yüzde 96.76 doluluk oranıyla 2 bin 150 öğrenci yerleşmiş ve genelde % 98,6 doluluk oranıyla bu yıl üniversitemize toplamda 3 bin 789 öğrenci yerleşmiştir. Bu veriler ek kontenjanlar ve yatay geçişlerle daha da artacaktır. Bu yıl ki doluluk oranları gösteriyor ki YÖK’ün aldığı puan barajı kaldırma kararı doğru bir karardır. Yani başarı sırasına göre öğrenciler yerleşmiş hem nitelik hem de doluluk oranları artmıştır" dedi.

Tercih sürecinde öğrencileri bilgilendirdiğini ifade eden Çifrçi, "İki yıldır Çankırı’da görev yapan rehber çğretmenler ile yaptığımız toplantılar ve tercih dönemi danışmanlığı ile Çankırılı öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmesi için bilgilendirmeler yaptık. Bu çalışmaların meyvesini de almaya başladık. Bu yıl Üniversitemize yerleşen 4 bin öğrencinin 630’u Çankırılı öğrencimiz. Bu yeterli bir rakam değil ama bir gelişmedir. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz. Çankırılı öğrenci sayımızın artması ilimizde yaşana barınma sorunu içinde bir çözüm oluyor. Bunun dışında yerleşen öğrencilerimizin 700’ü Ankara ve 215 tanesi de İstanbul’dan gelecektir. Yani ÇAKÜ Türkiye’nin metropollerinden de tercih edilen bir üniversitedir. Büyük şehirlerden kontenjanınızın büyük bir bölümünü dolduruyorsanız siz nitelik ve gelişimini sürekli artıran bir üniversitesinizdir. Bizde nitelikli insan kaynağımızı artırarak büyük şehirlere yakın olmamızı avantaja çevirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Barınma sorunu için çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, " Biz nicelik ve nitelik olarak gelişimimiz sürdürürken şehirden de beklentilerimiz var. Biz büyüdükçe önümüzdeki barınma ve ulaşım sorunu da büyüyor. Buna acil eylem planı geliştirmemiz lazım. Çünkü ÇAKÜ Hukuk Fakültesi, Sağlı Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi nüfus oranlamasına göre Türkiye’de en çok öğrenci alan ve tercih edilen fakülteler. Hukuk Fakültemiz merkezi olarak kabul edilen bir çok Hukuk Fakültesi’nden daha yüksek puanlarla tercih edilerek 260 kontenjana ulaştı. Bu cazip bölümlerimizle her geçen yıl sayımız katlanarak büyüyecek. O yüzden tüm Çankırı olarak barınma ve ulaşım için büyük bir hamle yapmamız gerekiyor. Bunun içinde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz yatırımcıları yurt ve konut inşası için Çankırı’ya davet ediyoruz. Dışarıda çok güzel işlere imza atan Çankırılı iş insanları ve hayırseverlerin artık Çankırı içinde güzel işlere imza atma zamanı gelmiştir. Çankırı’da bir konut seferberliği başlatılması gerekiyor. Biz kurumsal kültürümüzü ve kurum aidiyetini artırmak için özellikle yeni kadrolarda akademisyenlerimiz ve idari personelimizden Çankırı’da ikamet etmelerini rica ediyoruz. Bunun içinde konut lazım, sosyal imkanların iyileştirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

İlçelerde bulunan meslek yüksek okullarını daha aktif hale getirdiklerini belirten Çifrçi, şu ifadelere yer verdi:

"ÇAKÜ olarak Çankırı ile birlikte büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarımızı açtığımız yeni okullar ve bölümlerle daha dinamik ve aktif hale getirerek buraların da doluluk oranını tamamladık. Eldivan Sağlık Hizmetleri, Yapraklı ve Kızılırmak meslek yüksekokullarımızda bulunan bazı bölümlerimizi Çerkeş MYO, yeni açtığımız Gıda ve Tarım MYO ile Sosyal Bilimler MYO’ ya aktarmıştık ve bu bölümlerimiz şu an tam doluluk oranına sahip. Meslek Yüksekokulları konusunda Çerkeş, Ilgaz, Şabanözü ve Kurşunlu ilçelerimiz hem yerel yönetim hem halk olarak çok heyecanlılar ve bu ilçelerin yüksekokul potansiyeli var. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim görmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bu okullarımızın gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çankırı hazır olsun, biz her şeyimizle büyümeye ve gelişmeye hazırız. Bugün 24 bin öğrencimiz var. Ayrıca bu yıl afla gelecek 9 bin öğrencimiz var. Bunun için bizim yatırımlarımızı plan ve programımızı şehir olarak yapmamız ve hazır olmamız gerekir. Mühendislik Fakültesi inşaatımız devam ediyor. Sağlık Bilimleri Kampüsü projemiz ihale aşamasında. Kreş, halı saha ve tırmanma duvarı ve Millet bahçesi projelerimiz için çalışıyoruz. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 bin öğrencisi ile yine nüfus oranlamasına göre en çok tercih edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi. Bu kampüsümüz bittiğinde 700 kişilik kongre merkezi ile Çankırı’nın büyük bir ihtiyacını da gidermiş olacak. ÇAKÜ olarak bu doluluk oranları ve gelişimden mutluyuz."

"Erasmus projeleri bütçe desteğinde 400 bin euroluk bütçe ile Türkiye birincisiyiz" ifadelerine yer veren Çifrçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi gelişimini devam ettirmesi yanında belli noktalarda da artık kalitesini ispatlamış bir üniversitedir. Erasmus projeleri bütçe desteğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çok büyük bir rakam. Hep söylüyorum Çankırı Karatekin Üniversitesi görünürlüğü yüksek bir üniversitedir. 32 ülke ve 100 üniversite ile ikili işbirliği anlaşmalarımız var. Bunlar kâğıt üzerinde olan anlaşmalar değil. İşleyen ve değişim şartlarını ve projelendirmeleri yerine getirilen anlaşmalardır. Uluslararası öğrenci anlamında da Çankırı Karatekin Üniversitesi artık seçilen değil, seçen bir üniversitedir. Yani elinde her diploması olan uluslararası öğrenciyi değil, niteliği artırmak adına bazı şartları ve kriterleri taşıyan uluslararası öğrenciler üniversitemizde eğitim görüyor. Bu anlamda da belli bir noktaya geldik. Bunun dışında biz bu şehrin üniversitesi olarak Çankırı’nın sosyal, ekonomik, turizm gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şehirde bu üniversitede bizim o zaman hep birlikte el birliği ile üzerimize düşeni yapmalıyız ve yapıyoruz da. Bu anlamda İlimiz milletvekillerine, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, STK’larımıza, halkımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.