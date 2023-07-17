Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ortak Çankırı’da faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ortak akıl, ortak yönetim anlayışı çerçevesinde, Çankırı’da faaliyetlerini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan toplantıda, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri hazır bulundu. Toplantıda eğitim, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında ortak yapılabilecek çalışmalar ve yeni akademik yıl öncesi öğrencilerin karşılaşacağı ihtimal sorunlar, barınma imkanları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, üniversitelerin insana yatırım yapan kurumlar olduğunu ve insanı konu edinen her kurum ve STK’nın da üniversitelerin paydaşı olduğunu dile getirerek, “Bizim çıkış noktamız insan. Bu nedenle, insanla ilgilenen her kurum ve kuruluşla yakın temas ve iletişim içerisinde olup üniversitemizi ve bize emanet edilen gençlerimizi, üzerimize yüklenen sorumluluk gereği daha güçlü ve etkin kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayış içerisinde bize paydaş olan tüm kurum ve kuruluşlarla zaman zaman istişareler yapıyoruz. Biz, istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Çünkü bu istişarelerden ortaya çok güzel fikirler projeler çıkmaktadır. İki yılı aşkın görev süremizde ekip olarak özellikle bu istişare kültürünün devamlılığı sürsün istedik ve buna hep dikkat ediyoruz. Birçok konuda sizinle olduğu gibi şehrin etkili dinamiklerinin fikir ve önerilerini alıyoruz. Bunlar bize güç veriyor. Neticede hepimizin ortak amacı, geleceği inşa edecek insanları yetiştirmek. Bu noktada çabalarımız hem kültürel boyutta hem sosyal boyutta hem de bilimsel boyutta artarak devam ediyor” dedi.

ÇAKÜ’nün stratejik hedeflerini paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirmek istediğinin altını çizen Rektör Çiftçi, büyük bir insan kaynağına sahip olduklarına, bu kaynağın sadece Anadolu’dan değil, dünyanın değişik noktalarından beslendiğine dikkat çekti. Rektör Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsinde farklı kültür, farklı dil, farklı davranış, farklı ahlaki değerler, farklı hedefler, farklı umutlar, farklı heyecanlar var. İşte böyle bir ortamda kendi hâkim düşüncelerimizi, hâkim olan kültürümüzü yaygınlaştırmak bir bakıma birlikte hareket etme zorunluluğumuzu da ortaya koyuyor. Eskiden bazı düşüncelerimizi sadece kendi aramızda ifade ederdik. Çok az bir kısmı uygulamaya icraata dökülebiliyordu. Şimdi öyle değil. Son 20 yılda Türkiye’de büyük bir zihniyet değişikliği gerçekleştirildi. Dolayısıyla milletiyle değerleriyle barışık bir yapımız var. Ümidimiz odur ki bu yapımızın güçlenerek devam etmesi ve uluslararası düzeyde de daha geniş bir etki alanı oluşturmamız. Bu etki alanını genişletmenin en kestirme yolu ise ortak hedeflerle birlikte çalışabilmekten geçiyor” diye konuştu.

Pandemi ve deprem sebebiyle üniversite ve STK’lar olarak çok fazla bir araya gelemediklerini hatırlatan Rektör Çiftçi, “Ekim ayı içerisinde öğrencilerimizle coşkulu bir şekilde tekrar buluşacağız. Ana hedefimiz bu gençleri ideallerimiz çerçevesinde yetiştirmek. Sahada boşluk bırakmama adına ideallerimize ortak olan yapılarla hedeflerimize yürürken paydaşlık etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl bizim Anadolu’nun değişik noktalarından gelecek 4.000 yeni öğrencimiz olacak. Elimizdeki raporlara baktığımızda, yeni öğrencilerimizin çoğunluğunun İstanbul’dan geldiğini görüyoruz. İkinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Çankırı var. Biz Çankırılı öğrenci sayımızı artırmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Örneğin ilimizde bulunan ve tercih dönemlerinde çok etkili olan rehber öğretmenlerimizle bir araya geldik. İl Milli Eğitim Müdürü ve lise müdürlerimizle istişareler yaptık. Üniversitemizde Çankırılı öğrenci sayısının daha fazla olmasını istiyoruz. Çünkü, dışardan gelen her öğrenci bu şehre barınma talebiyle gelecek. Yani öğrenci yoğunluğumuz Çankırılı olursa barınma sorununa da kısmen çözüm bulmuş olacağız. STK’lar olarak sizlerden de ricamız, Çankırı’da hedef kitlemiz olan ve sizin etki alanınızda olan öğrencileri, üniversitemizi tercih etmeleri yönünde teşvik etmeniz. Aynı zamanda dışarıdan gelecek yeni öğrencilerimize de barınma konusunda alternatif sunabilmeniz. Daha sonra da ihtiyaçları çerçevesinde onlara destek olmanız. Bunun dışında biz de davet etmeniz durumunda sizlerin yapacağı toplantı ve etkinliklere katılmak ve fikirlerimizi iletmek isteriz” şeklinde konuştu.

Uluslararası öğrenciler konusunda da yeni çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Rektör Çiftçi, “Türkiye’deki siyasi gelişmeler bizim uluslararası öğrenci politikamızı da değiştiriyor. Örneğin son gelişmelerden sonra bize Mısır’dan öğrenci başvuru taleplerinin gelmesini sağladık. Yine Libya Büyükelçiliği, öğrenci değişimi konusunda bizimle iletişime geçti. Resmi devlet talepleri sonrası aslında biz de üniversite olarak daha rahat hareket ediyoruz. Her şeyden önemlisi eğitim diplomasisini daha etkili gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani medeniyet ve kültür coğrafyamızda olan her ülkeye ulaşmayı, eğitim ortaklığı yapmayı istiyoruz. Bir gönül birlikteliği oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da büyük ölçüde sağladık çok şükür. Sivil toplum kuruluşları devletten ayrı olarak tamamen gönüllülük esasına göre çalışan teşekküllerdir. Ben sizlerin çalışmalarını takip ve takdir ediyorum. Bu noktada gönüllülük esasına göre bizim kültürel değerlerimizi ve dinamiklerimizi güçlendirmek için çalışmamız gerekiyor. Çünkü değişen dünyada kültür değişimi de kaçınılmaz oluyor. Bu kaçınılmaz değişim içerisinde, bizim, bunun kontrollü bir şekilde, minimum düzeyde olması için el birliğiyle değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu üniversite milletin üniversitesidir. Bu üniversitede hepinizin ayrı ayrı etkinlik yapacağı faaliyet alanı mevcut. Bunun için kapılarımız sonuna kadar size açık. Hepinizin çalışma alanına ilgi duyan yapıda çok büyük bir öğrenci potansiyelimiz var. İnşallah hep birlikte bunlara katkı sağlayacağız. Hep birlikte hedeflerimizi, ideallerimizi bu gençlere anlatacağız. Ayrıca bir araya gelmeye devam ederek fikirlerden de istifade etmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz ve katkı sunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

STK başkanları da yaptıkları değerlendirmede, Rektör Çiftçi’nin kente olan bakış açısından, vizyonundan, ortak akıl yaklaşımı ve toplantılarından çok memnun olduklarını kaydetti. Karşılıklı fikir alışverişleri ve iyi niyet temennileri ile sona eren toplantının ikinci ayağının diğer STK başkanları ile yapılacak toplantılarla devam edeceği belirtildi.