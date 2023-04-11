Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki akademik birim toplantısına katılan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, geleceğin inşasında hukuk fakültelerine önemli görevler düştüğünü söyleyerek, “Hukukun en ideali insanlara en faydalı olanıdır” dedi.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi akademik birim toplantısı, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. ‘Ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışı’ çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Rektör Çiftçi’nin yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Akademik Birim Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, hukukun, zamanın ruhuna ve toplumun dinamiklerine uygun biçimde yeniden ele alınabileceğini vurgulayarak, “Hukukun en ideali, insanlara en faydalı olanıdır” dedi.

Hukuk konusunda idealize edilen Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de artık dünyada tartışmalı hale geldiğine dikkati çeken Rektör Çiftçi, “Buralarda da tam manasıyla adaleti ifade eden bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Artık hukukun da tam anlamıyla kendi dinamiklerimiz üzerinden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü sosyolojiyi göz ardı eden bir hukukun asla bir devamlılığı ve başarısı olamaz. Türkiye’de birçok sorunlu olan meselenin kaynağı da aslında hukukî konulardır. Bu çerçevede biraz daha yol almalıyız. Nitelikli tarafsız ve olaylara objektif bakabilen insanlar yetiştirmeliyiz. Geçmişte de yaşamış olduğumuz bazı sorunlar da aslında hukukun objektif ve somut ölçülere göre değil, ideolojik bakış açısıyla yorumlanarak insan hakkını ve onurunu yeterince gözetmeyen uygulamalara kapı açmasıydı. Bu nedenle hukuk eğer kendi dinamikleri üzerinde inşa edilir ve uygulanırsa işte o zaman adaleti tesis ederiz” şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi’nin akademik kadrosuyla göz dolduran, öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olduğunu belirten Rektör Çiftçi, “Hukuk Fakültesi, çok genç bir fakülte ve akademik kadrosuyla birlikte, hukuk camiasının bildiği, takip ettiği, birlikte seminer, konferans, çalıştay ve kongre gibi birtakım etkinlikleri yapmayı arzuladıkları bir fakülte konumuna gelmiştir. Dolayısıyla, bu zamana kadar fakültemiz ve üniversitemiz için göstermiş olduğunuz tüm gayretlerden ötürü, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adaletin her türlü zaman ve zeminde ayakta tutulmasının önemine işaret eden Rektör Çiftçi, “Bu konuda hukuk camiasına büyük görevler düşüyor. Özellikle akademik anlamda, değişen süreçleri takip etmeniz, yeni yetişen hukukçulara yol göstermeniz, adaletin devamlılığı ve değişen dünyadaki ihtiyaçlar çerçevesinde güncel hukuksal formüllerin ortaya konulması büyük önem arz ediyor. İşte bu çerçevede, siz değerli hukuk fakültesi hocalarımızın, geleceğin inşası açısından ne kadar önemli bir konumda olduğunu biliyor ve sizlerin de her zaman bu bilinç çerçevesine hareket ettiğinize inanıyorum” dedi.

Ulusal hakemli dergi “Karatekin Hukuk Dergisi”ni yakından takip ettiğini belirten Rektör Çiftçi, ÇAKÜ Hukuk Topluluğu’nun da önemli faaliyetlere imza attığına dikkati çekti.