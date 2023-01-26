Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı’na katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Günümüzde üniversiteler eğitim-öğretimin yanı sıra akademik birikimi toplumsal katkıya dönüştüren, gelişen teknolojiyle beraber bulundukları coğrafyanın sosyo-ekonomik yapısını şekillendiren önemli kurumlar haline gelmiştir” dedi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı’na katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Günümüzde üniversiteler eğitim-öğretimin yanı sıra akademik birikimi toplumsal katkıya dönüştüren, gelişen teknolojiyle beraber bulundukları coğrafyanın sosyo-ekonomik yapısını şekillendiren önemli kurumlar haline gelmiştir” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katılımıyla Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı"na katıldı. Dönem başkanlığını Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yaptığı toplantıda bölgesel kalkınmaya katkı arayışları, üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi ve iş gücü istihdamı konuları ele alındı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin bölge üniversiteleri arasında oldukça güçlü bağlar kurduğuna dikkat çeken Rektör Harun Çiftçi, “Günümüzde üniversiteler eğitim-öğretimin yanı sıra akademik birikimi toplumsal katkıya dönüştüren, gelişen teknolojiyle beraber bulundukları coğrafyanın sosyo-ekonomik yapısını şekillendiren önemli kurumlar haline gelmiştir. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği gibi oluşumlar da bu değişim ve gelişime zemin inşa etmek bakımından oldukça önem arz etmektedir. Zira bu oluşumlar üniversitelerin toplumsal, bilimsel, kültürel çıktılarını bulundukları illerle sınırlandırmadan kısa vadede planlı ve programlı bir şekilde yakın bölgelerle bütünleştirme imkânı sunmaktadır. Bilindiği üzere her üniversitenin uzmanlaştığı alanlar farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda farklı birikimlerin mezcedilmesi ilk aşamada üniversitelerin birbirini beslemesin3 imkan kılacak ikinci aşama olarak da bölgesel kalkınmayı nitelikli ve hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Üniversitelerin eskiden içine kapanık olan yapısı, son zamanlarda Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu’nun destekleri ve teşvikleri ile farklı bir boyuta taşınarak üniversitelerin işbirliği içerisinde hareket edebilmesine imkan sağlamıştır. Böylelikle üniversiteler, bulunduğu coğrafyanın lokomotifi konumuna gelmeye başlamış, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde ve bulundukları bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında öncülük etmeye başlamıştır. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği de bu çerçevede önemli adımların atıldığı ve atılmaya da devam edeceği bir oluşumdur. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak biz de bu oluşumun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyor, mevcut imkânlarımızla bulunduğumuz coğrafyaya ve ülkemize elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamayı kendimize bir görev atfediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her toplantıda bir öncekine göre aşama kat ettiğimizi düşünüyor, toplantı çıktılarının ilerleyen süreçlerde yapılacak ortak projelerle daha görünür olacağına inanıyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi katıldı.