Eski Çağ Türk Tarihi alanında yaptığı önemli çalışmalarla dünyaca bilinen, Erzurum’un yetiştirdiği akademisyen, dadaş Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi rektörlüğü görevine vekâleten yeniden atandı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2020’de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi rektörlüğü görevine getirildikten sonra Kırgız Türkleri’nin yaşadığı Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Ulupamir Köyü’ne yaptığı ziyaretin ardından “Kırgızistan’a olan derin sevgi ve muhabbetlerimizi Erciş-Ulupamir’den başlattık.” diyerek ata yurda doğru yola çıktı.

Yirmi beş yılını verdiği gönül coğrafyasındaki engin tecrübesi ile dört yıl süren rektörlüğü boyunca Manas Üniversitesi’ne her alanda adeta çağ atlatan dadaş Alpaslan Ceylan’ın başarısı, Üniversitenin QS, Times Higher Education gibi saygın listelere girmesiyle Kırgızistan’ı da tarihte ilk kez yükseköğretimde dünya platformuna taşıdı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Ceylan ile sadece bilimsel alanda değil, sosyal alanda da ‘‘Manas Köy Ziyaretleri’’ gibi projelerle halka dokunmaya, insanlarla bütünleşmeye başladı; Kırgızistan’ın ilk Sokak İftarı gibi etkinliklerle de Anadolu’nun kadim kültürünü Türkistan coğrafyasına taşıdı.

Kırgızistan’a sağladığı büyük faydalarla ‘‘Kırgız Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası’’, Kırgızistan Parlamentosu ‘‘Şeref Belgesi’’, ‘‘Kırgız Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Şeref Madalyası’’, ‘‘Erkin Too Devlet Gazetesi Yılın Rektörü Ödülü’’ gibi sayısız kıymetli ödüle lâyık görülen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a, Türk Dünyası’na sağladığı büyük katkılar neticesinde ‘‘TÜRKSOY Türk Dünyası’na Üstün Hizmet Ödülü’’, ‘‘Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Teşekkür Belgesi’’, ‘‘Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi Türk Dünyası’na Hizmet Madalyası’’ ve kanıtlarla ortaya koyduğu, bilime alanında yepyeni bir fikir ve anlayış getiren, Türk Tarih Kurumu tarafından akademiye kazandırılan ‘‘Doğu Anadolu’da Erken Dönem Türk İzleri’’ adlı kitabıyla da ‘‘Avrasya Yazarlar Birliği Araştırma Ödülü’’ takdim edildi.

Kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan’ın insana yatırım yapılması yönüyle en anlamlı ortak projesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın yeni döneminde gerçekleştirmeye başlayacağı pek çok proje sayesinde Türk halkları arasında altın köprü, Türk Dünyası’nın yükseköğretimdeki kutup yıldızı, Türk Dünyası’nın dünya ölçeğindeki marka değeri olmaya devam edecek.