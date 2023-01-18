Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yoğun tempoyla güz yarıyılı final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yoğun tempoyla güz yarıyılı final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Final haftasında 7/24 açık olan Merkezi Kütüphanede geç saatlere kadar çalışan öğrencilere moral vermek ve destek olmak amacıyla ücretsiz çorba dağıtımı yapan Rektör Çakmak ikramın final haftasının sonuna kadar devam edeceğini belirterek: “Öğrencilerimiz final dönemini en iyi şekilde atlatabilmek için kütüphanemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de geç saatlere kadar çalışan öğrencilerimiz için böyle bir uygulama başlatarak kendilerini bir nebze de olsa evlerinde hissetmelerini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Çorba dağıtımının ardından gençlerle bir süre sohbet eden Rektör Çakmak öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek sınavlarında başarılar diledi.