Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerini misafir etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerini misafir etti.

Erzurum’da bulunan özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak amacıyla çeşitli kurslar ve eğitimler veren Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Engelli Eğitim Merkezinin Müdürü Mahmut Temel, öğretmenleri ve öğrencileri Rektör Bülent Çakmak ile bir araya geldi.

Konuklarını Senato Odasında ağırlayan Rektör Çakmak, Engelli Öğrenci Birimi’nin yapmış olduğu çalışmalar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde ETÜ’nün elde ettiği başarılar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşme karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.