Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak TRT Erzurum Radyosu’nun konuğu olarak üniversitede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak TRT Erzurum Radyosu’nun konuğu olarak üniversitede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

Kendisini Rektörlük görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve desteklerinden ötürü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Bülent Çakmak, yeni dönemde yarım kalan projelerin tamamlanacağını ve yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. “Görev süremizin 2 yılı pandemi sürecine denk geldi. Ancak biz zaten pandemi öncesinde başlatmış olduğumuz “eğitimde dijitalleşme” konusunda önemli adımlar atmıştık. 2022 yılında bu yeteneklerimizi daha da geliştirerek öğrencilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Üniversitemizde kurmuş olduğumuz sistem sayesinde derslerimizin belli bir kısmı yüz yüze devam ederken belli bir kısmı da online olarak sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda dijital eğitim teknolojileri noktasında çok iyi bir konumda olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmasında öğrenci faaliyetlerine değinen Rektör Bülent Çakmak, “Öğrencilerimiz bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyette bulunuyor. Biz de gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ediyor ve katılım sağlama noktasında hassasiyet taşıyoruz. Nitekim 2021 yılında 5 teknoloji takımımızla Teknofest’e katılmışken 2022 yılında bu sayı 15’e çıktı. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl İstanbul’da düzenlenecek yarışmalarda yine çok sayıda takımımız boy gösterecektir. Bunun için öğrencilerimize her türlü fiziki ve teknik alt yapı desteğini sağlıyoruz” dedi.

Bu yıl hizmete açılan Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA) hakkında da değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak: “Kalenin hemen önünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bize tahsis etmiş olduğu konakta Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasını en güzel şekilde yansıtan ERŞA’yı hizmete açtık; vatandaşlarımız burayı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Ziyaretçiler, şehir arşivimizde üniversitemizin laboratuvarlarında akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin iş birliğiyle geliştirdiği yazılımlar ve 3 boyutlu artırılmış gerçeklik teknolojileriyle Erzurum’un 150-200 yıl önceki ortamını gezme ve görme imkanına sahiptirler” ifadelerini kulandı.

İkinci dönem hazırlıkları hakkında da bilgi veren Rektör Çakmak önümüzdeki 4 yıl için bir projeksiyon belirlediklerini dile getirerek ”Üniversite olarak bizim yapmak istediğimiz en önemli saç ayaklarımızdan birisi eğitim-öğretimde kaliteyi, niteliği artırarak devam ettirmektir. Amacımız, sayısal çokluktan ziyade öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermek ve piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda da onlara yeni beceriler kazandırmaktır. Bunun yanı sıra en önemli hedeflerimizden biri de Ar-Ge alanında lider bir üniversite konumuna gelmektir. Bu doğrultuda ASELSAN-Sivas ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarımız mevcut. Bu alanda ki çalışmalarımızı daha da geliştirerek Erzurum’u yüksek teknolojinin üretildiği bir merkez konumuna getirmeyi ve Ar-Ge çalışmalarını sanayimize katkı sunmasını hedefliyoruz. Bunun için birçok girişimde bulunduk, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda şehrimizde ki tüm paydaşlarımızla projelerimizi hayata geçirecek ve ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz” beyanında bulundu.