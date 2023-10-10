Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni”ne Katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK üyeleri, büyükelçiler ve rektörler katıldı.

Törende Rektör Çakmak’ın yanı sıra ETÜ’yü temsilen Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından müzik dinletisi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-2024 Akademik Yılı’nın öğrenciler, akademisyenler, idari personeller ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek, YÖK tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; ilme, bilime, kültüre ve eğitime dair yapılacak her türlü nitelikli çalışmada akademisyenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, üniversitenin esas işlevinin, kültür aktarımına ve gelişimine öncülük etmek, döneminin fikirler sistemini inşa etmek ve her alanda toplumun seviyesini yükseltmek olduğuna dikkat çekti.

Üniversitelerin, birer bilim yuvası olmalarının yanında, öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, geleneklere sahip evrensel kurumlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "YÖK 2023 Üstün Başarı Ödülleri"ni kazanan akademisyenlere ve üniversitelere ödüllerini vermesi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.