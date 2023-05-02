Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İstanbul’da 6. sı gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’i yerinde takip etti.

Ülkemizde yeni milli teknolojiler geliştirilmek ve milli teknoloji üretimini artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ev sahipliğinde ve ETÜ’nün de aralarında bulunduğu 117 kurumun paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST 2023 teknoloji, bilim, havacılık, uçuş gösterileri; sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları ve ödül törenleri ile çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Festivali ilk gününden itibaren yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TEKNOFEST’e paydaş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: “2018 yılından itibaren her yıl düzenlenen TEKNOFEST ülkemizin gelecek vizyonu için çok kıymetli bir hazine niteliği taşıyor. Üniversitemizden de 10 takım çeşitli kategorilerde bu yıl finale kalma başarısı gösterdi ve burada mücadele ediyor. Çocukların ve gençlerin standımıza olan yoğun ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ziyaretçilerimiz sanal gerçeklik ile uzay simülasyonu deneyimi yaşadı ve üniversiteli abi ve ablaları ile geliştirilen cihazlar üzerine sohbet etti. Bununla beraber gerek paydaş üniversitelerimizin rektörleriyle gerekse de kardeş ülkemizden gelen Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyav ile yapmış olduğumuz görüşmelerle önümüzdeki süreçte kurumlar arasında yapılabilecek iş birliklerini de ele aldık. Ülkemizin geleceği için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.