Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 2022 yılında yapmış olduğu çalışmalarla TÜBİTAK ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından desteklenen ve başvuru sürecindeki faydalı model çalışmalarıyla Erzurum’a ve ülkemize katma değer sağlayan akademisyen ve öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, ödül almaya hak kazanan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, proje ve patent başvurularının her geçen yıl arttığını belirterek: “2022 yılı içinde hazırlamış oldukları kamu ve özel sektör destekli proje sahibi hocalarımızla bir araya gelerek hem kendilerini tebrik etmek hem de önümüzdeki süreci birlikte değerlendirerek bu sayıları daha yukarı çekmek için atılması gereken adımları istişare etmek istedik. Tabii öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; yapılan çalışmalar gerek kendi kariyeriniz açısından gerekse de üniversitemizin bilinirliği açısından oldukça kıymetlidir. 2022 yılında yükselen bir trend yakaladık. Nitekim 5 adet 1001 Projemiz, 10 adet 1002 Hızlı Destek Projemiz ve 2 adet 3501 Kariyer Projemiz desteklendi. Bu durum öğretim üyesi sayımız göz önünde bulundurulduğunda oransal olarak pek çok üniversiteye göre oldukça iyi bir yüzde olarak değerlendirilebilir. Sizlerin de çabalarıyla proje kültürünü üniversitemiz genelinde yaygınlaştıracağız ve bu sayıların çok daha yukarı çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Program Rektör Çakmak’ın projesi desteklenen ve Patent başvuruları kabul edilen akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.