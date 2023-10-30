Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir dizi temas ve görüşmede bulunmak üzere Tayvan’da bulunan Üniversite ve kurumları ziyaret etti.

Yükseköğretim öğrenci ve personeline “ortak ülke” olarak adlandırılan bir ülkede öğrenim görme veya mesleki deneyim edinme imkânı sunan ERASMUS+ KA171 projesine yönelik iş birliği görüşmeleri yapmak üzere Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adem Kara ve Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu ile birlikte Tayvan’a giden Rektör Çakmak, National Chung Hsing Üniversitesi, Tunghai Üniversitesi ve CH Biotech firmasına ziyaret gerçekleştirdi.

Tayvan ziyaretinin ilk gününde National Chung Hsing Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi’ni (College Of Life Sciences) ziyaret eden Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, Dekan Prof. Dr. Chieh Chen Huang ile bir araya gelerek iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirlikleri desteklemek ile uluslararası akademik hareketliği geliştirme konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi Akademik Değişim Programı (PAX) ile ETÜ’den National Chung Hsing Üniversitesi’ne giderek lisansüstü eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerle bir araya gelen Rektör Çakmak, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Çakmak öğleden sonraki programında Ziraat ve Doğal Kaynaklar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Shaw Yhi Huang ile bir görüşme gerçekleştirerek, fakültenin aktif uluslararası yüksek lisans ve doktora programlarına ETÜ’de öğrenim gören öğrencilerin de dahil edilmesine ilişkin bir protokole imza attı.

Tayvan ziyaretinin 2. gününde yeni tarım kimyasalları ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren CH Biotech firmasına giden Rektör Çakmak ve beraberindekiler, yapılan Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki süreçte ETÜ Fen Fakültesi öğrencilerinin CH Biotech’te staj yapma imkanı hakkında yetkililerle görüşme gerçekleştiren Rektör Çakmak, gerekli adımların atıldığını ve yakın zamanda bir iş birliği anlaşması imzalanacağını belirtti.

CH Biotech’teki görüşmenin ardından Chung Hsing Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Chi Chung Chou ile bir araya gelen Rektör Çakmak, PAX programı kapsamında ETÜ’ye ayrılan 3 kişilik kontenjanın artırılmasını içeren anlaşmaya imza attı.

Daha sonra Biyoteknoloji Enstitüsü’nde ağırlanan ETÜ heyetine Prof. Dr. Chung Chi Hu tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek laboratuvarlar gezdirildi. Ardından Optoelektronik Araştırma Enstitüsü’ne geçen Rektör Çakmak, burada kurum yöneticileriyle görüşerek her iki üniversitenin ortak online lisans üstü kurs programları almasını ve ilgili bölümlerdeki öğretim elemanlarının değişimini içeren bir anlaşma gerçekleştirdi.

Tayvan ziyaretinin son gününde ise Tunghai Üniversitesi’ni ziyaret eden Rektör Çakmak, her iki üniversitede öğrenim gören öğrencilerin değişim programlarına dahil edilmesini kapsayan bir protokol imzaladı. Rektör Çakmak, Tayvan’ın başkenti Taipei’de Dış İşleri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek programını tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlemiş olduğu vizyon doğrultusunda uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini belirten Rektör Çakmak: “KA171 Programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerle iş birliği yaparak gerek öğrencilerimizin gerekse de akademik personelimizin farklı bir deneyim yaşamasını destekliyoruz. Nitekim bu ve benzeri anlaşmalarla yurt dışına çıkan personel ve öğrencilerimiz akademik anlamda kendini geliştirirken farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalıyor, yabancı dil kabiliyetlerini geliştiriyor ve uluslararası iletişim ağlarını genişletiyor. Bu doğrultuda National Chung Hsing Üniversitesi başta olmak üzere Tayvan merkezli çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek, uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendilerine sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.