Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve yönetimi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü kurtarma ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve yönetimi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü kurtarma ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

ETÜ Yaşam Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen program, Gelin Paşa Cami İmamı Hikmetullah Doğan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Programda konuşan Rektör Çakmak, arama kurtarma ekibinde bulunan ekiple birlikte sohbet etmek ve hatıraları paylaşmak amacıyla buluştuklarını ifade ederek: “Ülkemiz 12 gün kadar önce malumunuz deprem felaketiyle yüzleşti. Yüzyılın felaketi olarak ifade edilen bu depremde çok sayıda canımızı kaybettik. Değerli arkadaşlar buradan depremin olduğu gün sabahın erken saatlerinde bir ekip çıkarabilir miyiz şeklinde konuştuk. İstişare ettik sonrasında arkadaşlarımıza duyurduk. Başlangıçta binek araçlarda 3-5 arkadaşımız belki çıkar belki çıkmaz diye düşünürken üniversitemizden yüce gönüllü 27 mesai arkadaşımız gönüllü oldular ve biz deprem alanına gideceğiz dediler. Ardından Erzurum AFAD Koordinasyon Merkezi’ne intikal ettik ve orada da yine bizlere eşlik eden öğretmen arkadaşlarımız oldu ve şu an onlar da buradalar ve kendilerine de hassaten teşekkür ediyorum. Gönüllü kurtarma ekibimiz Hatay’a ilk ulaşan ekiplerden biri oldu ve taşın altına elini değil gövdesini koyarak afetten etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştular. Bu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kutsal bir iş. Bu vesileyle gönüllülük seferberliğine katılan arkadaşlara tekrar gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sağ olun var olun” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan gönüllü kurtarma ekibinin lideri ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Turan deprem bölgesinde çok sayıda ekiple koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek: ”Depremden sonra hızlı reaksiyon göstererek Erzurum’da oluşturulan kriz merkezine gittik. Rektörümüz sağ olsun bize bu süreçte üniversitemizin tüm imkanlarını sundu. Sahada arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra lojistik, çadır kurma ve tahliye süreçlerinde de aktif olarak rol aldık. Bölgede yaşanan her türlü aksaklığa rağmen tüm üyelerimiz elinden gelen tüm çabayı sergiledi. Bu vesileyle ben kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Turan’dan sonra söz alan AFAD gönüllüsü ve Erzurum Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Enes Deligöz ise Deprem bölgesinde yaşananların herkesi derinden sarstığını dile getirerek arama kurtarma faaliyetleri sırasında karşılaştıkları manzaralardan ve deneyimlerinden bahsetti.