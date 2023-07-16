Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine katıldı.

Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaretleri gerçekleştirildi. Şehitliklerde okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Aziz Şehitlerimizin mezarları başına karanfil bırakıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Erzurum Kent Meydanında gerçekleşen Demokrasi Nöbeti’ne katıldı.

Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş başta olmak üzere Erzurum protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı. Etkinlik öncesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Millete Sesleniş Konuşması dinlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Günün anısına düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan milli sporcuların getirdiği sancak Vali Memiş’e verildi. Ardından Mehteran Takımı’nın gösterisi gerçekleştirildi. İl Protokolü, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbetlerinde coşkulu anlar yaşanırken programın sonunda şehit yakınlarına ve gazilere onur plaketleri takdim edildi.