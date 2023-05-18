Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) TEKNOFEST 2023’e katılan teknoloji takımları ile Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Köprü Yarışması’nda derece elde eden Yapı Kulübü için ödül töreni düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

ETÜ Teknoloji Takımları Koordinatörü Arş. Gör. Gürkan Kalınay’ın ETÜ’nün 2022 ve 2023 yılına ait TEKNOFEST istatistiklerinin yer aldığı bir sunum yapması ile başlayan Program, ETÜ TEKNOFEST Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy’un yarışmaların öğrenciler için gelecekte sağlayacağı faydalar ve TEKNOFEST’in paydaşı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle devam etti.

Programda konuşan Rektör Çakmak ise ETÜ’yü başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik ederek: “Bugün burada TEKNOFEST’e gönderdiğimiz takımlarımıza ve Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Köprü Yarışmasında 3.’lük elde eden ETÜ Yapı Kulübü öğrencilerini tebrik etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Tabii bizim burada takdim edeceğimiz teşekkür belgeleri sembolik bir anlam taşıyor. Fakat öğrencilerimiz gerçek ödüllerini üniversitemizden mezun olduktan sonra iş bulma sürecindeyken alacaklarına gönülden inanıyorum. Ayrıca burada hep birlikte edindiğimiz tecrübeleri birbirimizle paylaşacağız ve gerek takımlarımızın eksikliklerini tespit edip zirve için yapılması gerekenleri konuşacak gerekse de tüm bölümlerimizdeki öğrencileri bu sürece dahil edebilmek için atılması gereken adımları ele alacağız. Bu vesileyle bir kez daha üniversitemizi katıldığı her türlü organizasyonda en iyi şekilde temsil etme gayreti gösteren tüm öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Program Rektör Çakmak’ın ve Rektör Yardımcısı Yetim’in öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.