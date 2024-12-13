Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BTÜ Yönetimi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Rektör Çağlar, “Önceliğimiz, öğrencilerin mutluluğu ve eğitimidir. Dolayısıyla hep daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenlediği konferans, buluşma ve çeşitli organizasyonlar ile öğrencileri geleceğe hazırlayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), öğrenci odaklı projelere imza atmayı sürdürüyor. BTÜ Konuşmaları, kariyer fuarları, öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik geniş kapsamlı programların düzenlendiği BTÜ’de, üniversite yönetimi de öğrencilerin taleplerine kulak vermeye devam ediyor. Bu çerçevede daha önce öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya gelen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu kez Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salon’da gerçekleşen buluşmada, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun da yer aldı.

Rektör Naci Çağlar, öğrenciyi merkeze alan üniversite anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, “Üniversite olarak ulusal ve uluslararası arenada pek çok hedefimiz var ama önceliğimiz siz öğrencilerimizdir. Çünkü öğrenciler için varız. Üniversite olarak, eğitim kalitesini artırmak, sizlere daha iyi imkânlar sunmak, sosyal yaşamınızı zenginleştirmek için çalışıyoruz. Ancak bu sürecin en büyük paydaşı olan sizlerin katkıları, üniversitemizin gelişmesinde büyük rol oynayacak. Bu yüzden, her bir sorununuz ve öneriniz bizim için yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla daha iyisi olsun diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşayan kampüs hedefine adım adım

BTÜ’yü sosyal yönden geliştirmek adına çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Rektör Çağlar, “Bin 250 kişilik kız öğrenci ve 750 kişilik erkek öğrenci yurtlarımızın inşası hızla devam ediyor, eylül ayında öğrenci kabulüne başlaması planlanıyor. Kısa zamanda yapımına başlayacağımız spor alanlarımızla üniversitemizin sosyal alanı genişleyecek. Hedefimiz, sosyal ve kültürel aktivitelerin daha çok yer alacağı yaşayan bir kampüs inşa etmek. Bu doğrultuda sizlerle birlikte daha güçlü, daha sosyal bir üniversite adına çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından öğrenciler söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdi. Öğrencilerden gelen tüm talepler yönetim tarafından not edildi. Rektör Çağlar, iletilen soru ve önerilerin takipçisi olacağını, öğrenci buluşmalarının diğer 4 fakülteyle de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.