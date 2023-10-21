Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Mimar Sinan Yerleşkesi’nde iki aşamalı gerçekleştirilen toplantıya öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri katıldı.

Toplantı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın sunumuyla başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başarılarla geçmesini dileyen Rektör Çağlar, genişletilmiş akademik kurulu, her dönemin başında yapacaklarını, buradaki amacın üniversitenin hedef ve projelerini paylaşmak olduğunu söyledi. BTÜ’nün çok hızla büyüyüp geliştiğini vurgulayan Çağlar, “Vatandaş, genellikle üniversitenin büyüklüğünü öğrenci sayısıyla eş değer tutuyor. Ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Bizim öğrenci sayımız 11 bin 500 olsa da biz üniversitemizin gücünü, büyüklüğünü sahadaki etkinliği ile ölçmek istiyoruz. Bu noktada da daha çok Ar-Ge odaklı, sanayiye güç veren ve sanayiyle güçlenen bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.

BTÜ’nün 541’i akademik ve 341’i idari olmak üzere güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Rektör Çağlar, “Bu güçlü kadroyla üniversitemizi çok daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Baktığımızda üniversitemiz, TÜBİTAK’ın ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 arasında yer aldı. YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyona layık görülen 30 üniversiteden biri olduk. Yurtdışında da sıralamamız çok önemli noktalara gelmiş durumda. Bu başarılar için tüm kadromuza teşekkür ediyorum. Biz de çalışmalarımıza yön vermek adına bu yılı ‘iyileştirme’ 2024’ü ‘geliştirme’ ve 2025’i de ‘ markalaşma yılı’ olarak ilan ettik ” diye konuştu.

Sıra dijital dönüşümde

BTÜ’de ‘dijital dönüşümün’ başladığını belirten Naci Çağlar, “Dijital üniversite’ olmak için çalışmalarımız sürüyor. Burada önceliği, akademik performansa verdik. Bu çerçevedeki mihenk taşlarımızdan bir tanesi URAP endeksi diğeri ise Girişimcilik Endeksi. Hedefimiz buralarda ismimizi üst sıralara taşımak. Bu noktada hem makale sayımızı artırmamız hem de çeşitli parametrelerimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Nerede zayıf, nerede güçlü olduğumuzu biliyor, bunu ölçebiliyoruz ve üniversite olarak da bunu yönetebileceğimizin farkındayız” ifadelerini kullandı.

BTÜ’nün Bursa’nın tek teknik üniversitesi olmasının ayrıcalığını yaşadığını aktaran Naci Çağlar, sanayiyle iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. Çağlar, “Sanayinin sorunlarını çözen, iyileştiren, Ar-Ge odaklı bir üniversite olmak için çalışmalarımız sürüyor. Sanayi ile bu noktada işbirliklerimiz devam ediyor. Ne kadar sahadaysak o kadar güçlüyüz. Bu çerçevede sektörün öğrencilerle bir araya gelmesi için Sektör Kampüs’te, BTÜ Konuşmaları gibi organizasyonlara da imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge odaklı çalışmalar”

Ar-Ge odaklı çalışmalara yönelik bilgi veren Prof. Dr. Çağlar, şunları kaydetti: “Bugüne kadar toplam Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde 426 proje verdik, 7 milyon liralık bütçe harcadık. Dış kaynaklı projelerde ise 127 proje tamamlandı ve 62 milyon liralık bütçe aldık. Dış kaynaklı projelerin tamamı TÜBİTAK’tan alındı. Bu sene ise yürütücü ve araştırmacı olarak toplamda 105 başvuru yaptık, 15 projemiz desteklendi, 2’si ise imza aşamasında. Bu rakamı da daha yükseltmemiz şart. Uluslararası ortaklı projeleri de önemsiyoruz ve burada da güçlü olmak istiyoruz.”