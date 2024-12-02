Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesinde araştırma geliştirme, proje ve yayın alanlarında yürütülen çalışmalar, üniversiteyi daha ileriye taşıma amacıyla sağlık temalı, multidisipliner ve inovatif bir konsepte taşınıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitesinin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve inovasyon ekosistemini güçlendirerek daha ileri seviyeye çıkarmak için multidisipliner çalışma grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ege Üniversitesini bulunduğu yerden daha ileri götürecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, sosyal bilimlerden temel bilimlere, spor ve eğitim bilimlerinden, sağlık ve mühendislik bilimlerine geniş disiplin yelpazesine sahip çağın ihtiyaçlarına uygun akademik çeşitliliği, sayısı bini bulan tematik laboratuvarları, yüzde yüz dolulukla çalışan Teknoparkı, güçlü teknolojik altyapısı ile dev bir bilim üssü niteliği taşıyor. Eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan yönetim sistemlerine, dijitalleşmeden uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda hayata geçirdiği nitelikli projeler ve yenilikçi uygulamalarla Türk yükseköğrenimine öncülük ediyor” diye konuştu.

“Farklı disiplinlerin sağlıkla etkileşim halinde olmasını önemsiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesinde yürütülen araştırmaları, uluslararası akademi dünyasının protokolleri doğrultusunda yeniden dizayn ediyoruz. Üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak için geleceğimize yön verecek yeni stratejiler belirliyoruz. Ege Üniversitesini tematik, disiplinlerarası iş birliğine önem veren inovatif üniversite konseptine kavuşturmayı hedefliyoruz. Multidisipliner bir vizyonla farklı alanların sağlıkla etkileşim halinde olmasını önemsiyoruz” dedi.

Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısına sahip yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesinin insan ve toplum sağlığına yönelik bilimsel çalışmalara daha çok ev sahipliği yapmasını istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık alanında birçok akademik birimi bünyesinde bulunduran üniversitemizde sağlık konulu disiplinlerarası araştırma geliştirme, proje ve yayın faaliyetleri öncelikli konularımız arasında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte akademik üretimimizi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı insan ve toplum sağlığına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalara ağırlık vererek sürdürmeyi planlıyoruz. Ege Üniversitesi olarak ülkemizin stratejik alanlarından olan tarım, gıda, turizm, sağlık, alanlarına yönelik disiplinlerarası çalışmalara ivme kazandırmak istiyoruz. Sağlık kavramını merkeze alarak; sağlık ve spor, sağlık ve gıda, sağlık ve tarım, sağlık ve iletişim, sağlık ve turizm, sağlık ve sanat, sağlık ve eğitim, sağlık ve temel bilimler, sağlık ve mühendislik bilimlerini proje ve yayınlarda bir araya getirerek, multidisipliner çalışma grupları oluşturmanın önemine inanıyoruz. Üniversitemizi daha güçlendirmenin anahtarı olarak bu formülü görüyor, bu yönde çalışmalar hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, öncü araştırma üniversitemizde; 4 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezi, sağlık alanına yönelik hem eğitim öğretim hem de araştırma geliştirme faaliyeti sürdürüyor” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı ve 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak çalışacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan duraksamadan, yeni başarı hikâyeleri yazarak Ar-ge’de lider, uluslararası yükseköğretim camiasında tanınır, güçlü akademik kadrosuyla iline, bölgesine ve ülkesine yaptığı bilimsel çalışmalarla katkı sağlayan, uluslararası arenada marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.