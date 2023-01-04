İkili üniversite ve yerel yönetim iş birliğinde gerçekleştirilebilecek ortak çalışma ve projeler üzerine bir süre görüşülerek kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyarette Rektör Beydemir’e Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i bir araya geldi.

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