Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Rektör Beydemir’e Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş eşlik etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İŞKUR İl Müdürü ile bir araya geldi.

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