Açılışın ardından Rektör Beydemir ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank birlikte İnovasyon Merkezi’ni gezdi. Burada gerçekleşen açılışın ardından Organize Sanayi Bölgesinde bir sunta fabrikasının temel atma törenine geçildi. Ardından Rektör Beydemir, Bakan Varank’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) açılış törenine katıldı.

Şeyh Edebali Türbesi’ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Şeyh Edebali Türbesi’ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.