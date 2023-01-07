Rektör Beydemir yaşadığı onuru ifade ederek, erkek futbol takımı oyuncularını tek tek tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Gölpark Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, sporcu antrenörleri katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Süper Lig Yükselme Grubuna çıkan erkek futbol takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

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