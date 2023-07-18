Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ’Endüstriyel Sürdürülebilirlik Seminerleri’ ile ilgili olarak, "Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten firmaların uzmanları ile gerçekleşen seminerler sonrasında, firmaların sürdürülebilirlik alanlarındaki ihtiyaçları programımız çerçevesinde takip edilerek talep eden firmalara destek sağlanıyor" dedi.

Seminer hakkında bilgi veren Rektör Beydemir, üniversitelerin ’Endüstriyel Sürdürülebilirlik Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı’ çerçevesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilirlik uzmanları ve MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Balbay tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik seminerleri yapıldığını belirtti. Beydemir, "Sanayi sektörünün sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip etmek ve öğrencilerin sektörde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen online seminerlerde ’Sürdürülebilirlik Nedir?’, ’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?’, ’Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Neden Önem Vermeliyiz?’, ’Sürdürülebilirlik Şirketler İçin Ne İfade Ediyor?’ gibi pek çok konu öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Seminerler aracılığıyla endüstride sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinme, profesyonel ağ oluşturma, teknik konuşmaların gerçekleştirilmesi amaçlanırken; endüstrilerin sürdürülebilirlik turları aracılığıyla hem üniversitemiz öğrencilerinin hem de diğer üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik alanındaki ilgilendikleri konuları takip etmeleri amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten firmaların uzmanları ile gerçekleşen seminerler sonrasında, firmaların sürdürülebilirlik alanlarındaki ihtiyaçları programımız çerçevesinde takip edilerektalep eden firmalara destek sağlanıyor" dedi.