Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, hedeflerinin en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmek olduğunu söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, hedeflerinin en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmek olduğunu söyledi.

Yeni eğitim - öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, hedeflerinin en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmek olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Göreve yeni başladıklarını anımsatan Bentli, sorunları çözümüyle MTÜ’nün her geçen gün daha iyiye gideceğini kaydederek,” “Öğrencilerimizin yemek problemlerinde ciddi bir sıkıntı olmamasına rağmen fiyat konusu farklı değerlendirilmişti. Biz de 8 TL olan yemek ücretini İnönü Üniversitesi ile aynı fiyata yani 6 buçuk TL’ye çekerek ildeki üniversitedeki öğrencilerin eşit şartlarda yemek yemelerini sağladık. İlk yönetim kurulumuzda aldığımız kararlardan birisi de buydu” dedi

’’Hedef en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmek”

Üniversiteyi tanımaya çalıştıklarını belirten Bentli, “ Üniversitemizi tanımaya çalışıyoruz. Tüm birimlerden, fakültelerden, meslek yüksekokullardan brifing almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl öğrencilerimizin en iyi bir şekilde eğitimlerini alma ve akademisyenlerimizde eğitim verirken rahat ve konforlu bir şekilde burada görev yapmaları İçin elimizden geleni yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi de en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmek. Çalışmalarımız devam ediyor. En önemli hedef kitlemiz öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz” ifadelerini kullandı.

“İnönü Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olacağız”

Turgut Özal Üniversitesi olarak İnönü Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olacaklarına da değinen Bentli, “ Özellikle İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın bizi ziyaretinden sonra birlikte neler yapabiliriz onun görüşmelerine başladık. Ortak laboratuvar kullanımı, İnönü Üniversitesini köklü bir üniversite olması nedeniyle deneyim aktarımları, TEKNOKENT ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Tüm fakültelerimizden talep toplayarak ortak bir protokol imzalamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Protokol tamamlandıktan sonra hem sosyal manada hem de akademik manada her türlü işbirliği için rektörümüzle birlikte protokolü değerlendirip protokolü imzalayacağız” diye konuştu.